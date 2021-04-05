3.7 milyon abonenin elektriği kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılında 3 milyon 768 bin 638 abonenin faturasını zamanında ödeyemediği için elektriğinin kesildiğini açıkladı. Elektriği kesilen 716 bini aşkın abone ise borcunu ödeyip elektriğini açtıramadığı için karanlıkta kaldı.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un soru önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, 2020 yılında üretilen 362 milyon 369 bin 53 faturanın yüzde 1.04’ün ödenmediğini bu nedenle de elektriklerinin kesildiğini açıkladı. Bakan Dönmez, kesinti yapılan abonelerin yüzde 81’inin borcunu ödeyerek tekrar elektriğini açtırdığını, 716 bin 42 abonenin ise borcunu ödemediği için elektriklerinin yeniden açılmadığını kaydetti.

SANAYİCİ DE ÖDEYEMİYOR

CHP’li Güzelmansur, Bakan Dönmez’in faturasını ödeyemediği için elektriği kesilenlerin sayısının abone gruplarına göre dağılımına ilişkin bilgi vermediğine işaret ederek “Bu nedenle kaç hanenin, kaç sanayi tesisinin, kaç ticarethanenin ve tarım sulama nedeniyle kaç çiftçinin elektriğinin kesildiğini öğrenemedik” dedi.

Pandeminin artırdığı işsizlik ve yoksulluğa rağmen vatandaşın 2021 yılına elektrik zammıyla girdiğini hatırlatan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Durum hiç de iç açıcı değil. Gıdaya erişmekte zorlanan dar gelirli, elektrik faturasını da diğer faturalarını da ödeyemiyor. CHP’li belediyeler, askıda fatura uygulaması ile vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyor” açıklamasını da yaptı.