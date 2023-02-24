3.7’lik depremde göçük altında kalan işçiden acı haber

Yazan:
Alaturka Online
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Dün saat 20.37’de merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 3.7 büyüklüğündeki depremde Feke ilçesi Kısacıklı Mahallesi’ndeki çinko madeninde göçük meydana geldi. Maden işçisi Arif Karayavuz, göçük altında kaldı.

BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkartılan Karayavuz, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Karayavuz, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAHRAMANMARAŞ’DAN DÖNMÜŞ

Arif Karayavuz’un, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu kente giderek arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı, bir süre önce de döndüğü belirtildi. (DHA)

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