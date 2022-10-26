3 ay süren takip sonrası operasyon: 100’den fazla şüpheli gözaltında

Yazan:
Alaturka Online
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Şanlıurfa’da jandarmanın 3 aylık takip sonrası 63 adrese yaptığı baskında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 100’ü aşkın şüpheli gözaltına alındı.

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3 ay süren takip sonrası operasyon: 100’den fazla şüpheli gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. 3 ay süren takip sonrası jandarma, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. ‘Kökünü Kurutacağız’ adı verilen operasyon kapsamında belirlenen 63 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Komandoların da aralarında olduğu, 765 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 100’den fazla gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran’ın yönettiği operasyonda, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. (DHA)

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