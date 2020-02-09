3 ayda 3 büyük operasyon: 228 muvazzaf asker…

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve TSK içerisindeki FETÖ yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmalarda üç ay gibi kısa bir sürede 397 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi.

FETÖ’nün TSK içerisindeki üyelerine talimat vermek için ankesörlü telefonlardan iletişim kurduğunun ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan çalışma ile tüm Türkiye’de bu amaç için kullanılan hatlar belirlenerek bir havuz oluşturulmuştu.

3 AYDA 3 BÜYÜK OPERASYON

Bu havuzdan yararlanarak soruşturmaları derinleştiren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Kasım, 20 Aralık 2019 ve 14 Ocak 2020 tarihlerinde 3 ayrı operasyon yaptı. Örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen askerlere yönelik düzenlenen bu operasyonlarda 397 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 228’i muvazzaf, 169’u muvazzaf olmayan asker olduğu belirtildi. Bu kişiler içerisinden 14’ünün de darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okullarda öğrenci olduğu vurgulandı.

İTİRAFÇI SAYISI ARTIYOR

Gözaltına alınan şüphelilerden 214’ü tutuklanırken, 45 kişinin faydalı bilgiler vererek itirafçı olduğu ifade edildi. İtirafçılar emniyet sorgusunun ardından serbest kaldı.

Sulh Ceza Hakimlikleri karşısına çıkarılanlar arasında da 88’inin şüphelinin etkin pişmanlıktan faydalanmaları ve delil durumu nedenleriyle adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 40 kişinin de firari durumda olduğu öğrenildi.