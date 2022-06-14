3 başkana kur darbesi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, son 3 yılda elektriğin yüzde 295, motorinin yüzde 356 arttığını belirterek belediyelerin gelirleri azaldığını söyledi. Çakırözer, “CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin kur farkı nedeniyle 2022 yılı bütçelerine binen ek maliyet 30 milyar lira” dedi.

Başak KAYA

CHP‘li 11 büyükşehir belediyesinin kur farkı nedeniyle 2022 yılı bütçelerine binen ek maliyet 30 milyar lira oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kur 6 lirayken 2 milyar euro dış borç devraldı. O gün 12 milyar lira olan borç, kur 17 lira olunca 35 milyar liraya çıktı. Ankara’da Mansur Yavaş, krediyle otobüs aldı, 623 milyon liralık borcu, döviz artışı nedeniyle 1 milyar 170 milyon liraya yükseldi. Kurdaki her 1 kuruşluk artış, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in borcunu da 7 milyon lira artırıyor.

MAZOT 18 MİLYON

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kur farkından İstanbul bütçesine 23 milyar lira yük bindi. İmamoğlu, İstanbul için 18 milyar liralık yatırım bütçesi hazırladı, şimdi, o yatırım bütçesinin yüzde 25’i buharlaştı. Edirne’de Belediyemizin yıllık mazot kullanımı 700 bin litre. 2021 karşılığı 5 milyon lira idi, şimdi 18 milyon lira. Asfalt için alınan bitümün tonu 1.100 liraydı, bugün 10 bin lira. Ardahan’da Başkan Faruk Demir yeni hizmete açtığı atık su arıtma tesisini elektrik faturası nedeniyle Bakanlığa devretmeyi düşünüyor.”

SARAY AYRIMCILIĞI

“CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin kur farkı nedeniyle 2022 yılı bütçelerine binen ek maliyet 30 milyar lira. 2019 hazirandan 2022 haziranına kadar elektrik yüzde 295, motorin yüzde 356 arttı. Belediyelerin gelirleri azalmış. Vergi ödeyenler azalıyor. Saray iktidarı ise kendi belediyelerine sağladığı gelir olanaklarını, yardımları, hibeleri Millet İtttifakı’nın belediyelerine tanımıyor.”