3. Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) – 3. Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması (BİSEP) kanser tedavileri başta olmak üzere çok sayıda fark yaratan bilimsel buluşların yarıştığı bir final ile sonuçlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden (BAU) yapılan açıklamaya göre, bilimsel alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için olanaklar sağlamak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi himayesinde düzenlenen "3. Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması (BİSEP)" ile geleceğin bilim insanları tıp alanındaki buluşlarıyla kıyasıya yarıştı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve online olarak gerçekleştirilen yarışmada, öğrencilerin tıp alanında ortaya koydukları önemli projeleri ödüllendirildi. Lise öğrencilerinin tıp ve sağlık bilimleri alanında sunduğu projelerin yanı sıra duayen isimler yaptıkları konuşmalarla bilim ışığında öğrencilere yol gösterip, ilham verdi. Yarışmaya 107 proje başvurusu yapıldı. Farklı alanlarda uzman bilim insanları ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilen projelerden 12 tanesi online olarak sunum hakkı elde etti.

– Vajinit sorunlarına doğal çözüm için jel ve ped üretti

Yarışmada Vajinit Sorunlarına Doğal Çözüm Olabilirliğinin Araştırılması projesiyle birincilik ödülünü elde eden Özel Aden Fen Lisesi’nden Melisa Uysal, "Projemi yapmama sebep olan ilham kaynağım ise kendimde ve ailemde de bu tarz rahatsızlıkların olmasıydı ve ilaç kullanmaya karşı biri olarak bunun üstüne daha çok düştüm. Bu projeyi tercih etmemdeki sebep ise bu konu hakkında kadınların vajinal enfeksiyonlara karşı bir projenin yapılmamış olmasıydı. Ben bu çalışmamda, T. erecta’dan elde edilen ekstraktların kadınlarda adet döngüsü dışında meydana gelen akıntılara sebep olan bazı mikroorganizmalar üzerindeki etkisini araştırdım ve bu akıntıları önlemek için jel ve ped ürettim. Projemi 2019 yılında hazırlamaya başladım ve gün geçtikçe hep üstüne bir şeyler koydum ve şu an bu genç yaşımda bilimsel bir makalem var." ifadelerini kullandı.

– Sağlıklı hücrelere zarar vermeden meme kanseri tedavisi

Yarışmada ikinciliği ise "Diş Pulsasından Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Meme Kanserine Karşı Etkilerinin Araştırılması" ile İzmir Fen Lisesi’den Neva Akburak ve Sude Ezeroğlu elde etti. Kanserin özellikle de meme kanseri çağın en büyük sorunlarından biri olduğunu belirten Akburak, "Üzerine birçok araştırmalar yapılmış, tedaviler üretilmiş bir hastalık. Ancak bu tedavilerin yan etkileri oldukça fazla. Projemizin amacı da sağlıklı hücrelere zarar vermeden yan etkileri en aza indirerek bir meme kanseri tedavisi oluşturulabilir mi bunu araştırmaktı. Ayrıca, jüri üyeleri soru sorarken bir taraftan biz yarışmacılara da öğretmek istiyorlardı. Sayelerinde yarışmadan çok şey öğrenerek ayrıldım. Ayrıca hem jüriler hem de yarışmadaki görevliler oldukça destekleyicilerdi." açıklamasında bulundu.

Yarışmaya katılacaklara tavsiyelerde de bulunan Akburak, "Projeyi yaparken, sunuyu hazırlarken, sunarken zorlanabilirler. Ancak pes etmesinler. Bir sonuca ulaşsın ya da ulaşmasın o projenin hazırlayanlara ve bilim dünyasına kattıkları çok fazla. O yüzden projelerini hazırlarken kendilerine inansınlar ve büyük bir azimle çalışmalarını sürdürsünler." ifadelerine yer verdi.

– Uzaktan göz muayene sistemi geliştirildi

Üçüncülüğü bu yıl iki projenin paylaştığı yarışmada "Kanser Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: miR-191’in SOX4 ve NDST1 Genleriyle İlişkisi ve In Silico İlaç Keşfi" projesiyle Suat Terimer Anadolu Lisesi’nden Berat Demir ödüllendirilirken, diğer proje ise Özel Nakkaştepe Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Çınay Dilibal’ın "Bulut Tabanlı Tıbbi Nesnelerin İnterneti İle Uzaktan Mobil Göz Muayene Sisteminin Geliştirilmesi" oldu.

Biyomedikal ve tıp alanlarını kapsayan disiplinler arası bir projesinde bulut tabanlı tıbbi nesnelerin interneti ile uzaktan mobil göz muayene sistemi geliştiren Dilibal, "Projemin amacı; yaşlı, düşkün ve engelli hastalar başta olmak üzere hastaneye gidemeyen tüm hastaların göz muayenesinin, göz doktoru tarafından uzaktan erişimle mobil çevrimiçi kontrol yöntemi ile gözün ön segmentinde tespit edilen muhtemel hastalık semptomları için erken teşhis olanağı sağlamak ve eş zamanlı muayene gerçekleştirmek. Ayrıca Kovid-19 pandemi döneminde de hastalara risksiz kontrol ve muayene imkanı sunmaktır. İlerdeki hedeflerimden bir tanesi bilim insanı olarak insanlığa faydalı olabilecek bir ürün ortaya çıkarmak, bu nedenle böyle bir yarışmanın konseptini okuyunca artık kendimi bu alanda ilk çalışmalarımı paylaşmanın zamanının geldiğini düşündüm. Sonuçta kazandığım üçüncülük beni motive eden gelecekteki hedeflerime ulaşmamı sağlayacak ana kilometre taşlarından bir tanesi olacak." açıklamasında bulundu.