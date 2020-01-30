‘3 binanın molozunu 3 günde kaldırabildik İstanbul ne olacak?’

CHP milletvekilleri, 6.8’lik deprem felaketi sonrası Elazığ’a koştu. Vatandaşlara yardım eden CHP’li vekiller, bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bölgeye giden isimlerden biri de CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol oldu. Ülkemizin acıda birleştiğini, herkesin üzerine düşeni yaptığını belirten Erol, Elazığ izlenimlerini anlattı:

‘DAYANIŞMA ÖNEMLİ’

“Genel anlamda sıkıntı, sorun yok. Hâlâ ulaştırılamayan yardımlar var. Çünkü, 600 bin nüfuslu şehirde aynı anda, aynı panik yaşanıyor. Sorunları ilgili makamlara ilettiğimizde sonuç alıyoruz. Tüm belediyelerimiz destekleriyle burada. Burada kurumların arasındaki ilişki ve siyaset üstü bir dayanışma var.”

İSTANBUL VURGUSU

“Depremde Elazığ merkezde 3 ev yıkıldı. Bütün devlet burada ama 3 binanın molozunu 3 günde kaldırabildik. İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde olası bir depremde ülkenin ne derecede tehlikede olduğunu bu son deprem gösterdi. Müdahaledeki başarıdan çok deprem sürecinin yönetimi önemli. Büyük kentlerin depremiyle ilgili süreç için model oluşturulmalı. Afetle ilgili bakanlığın kurulması lazım.”

‘200 BİN MAĞDUR VAR’

“Elazığ’da evi yıkılan, yıkılacak olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için insanların bilgilendirilmesi lazım. Evler nasıl yapılacak, devlete borçlanma olacak mı, olmayacak mı gibi konuları bilmiyoruz. En az 200 bin civarında mağdurumuz var. Bundan sonra hükümetin önemsemesi gereken bu insanların mağduriyetlerinin nasıl giderileceğidir.”

KÖYLERİ GEZİYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da her gün 10 köy dolaşıyor. Ağbaba, “Depremin boyutu görünenden daha çok. Doğanyol, Pötürge ve Sivrice’nin durumu kötü ama Kale’nin köylerindeki hasar, Doğanyol’la aynı. Kale ve Battalgazi köylerinde hasar oranı yüzde 80 civarında. Şimdi en önemli sorun konut. Devletin, köylerde kalıcı konut yaptıracağına ilişkin güvence vermesi lazım. İnsanlar şehre gitmiyor, çünkü hayvanları var. Hayvanları için de çadır istiyorlar” dedi.

KILIÇDAROĞLU YARIN ELAZIĞ’A GİDECEK

Depremin ilk günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bölgeye gitmek istedi. Ancak, CHP milletvekilleri bu tür ziyaretlerin çalışmaları olumsuz etkilediğini hatırlatıp ziyaretin gecikmeli yapılmasını istedi. Kılıçdaroğlu’nun yarın bölgeye gideceğini söyleyen CHP’li Gürsel Erol, depremde yaşananlarla ilgili bir rapor hazırlayacaklarını belirtti.