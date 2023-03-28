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28 Mart 2023
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3 binanın üzerine devrildiği apartman ayakta kaldı, sahibi konuştu

Alaturka Online
Alaturka Online

Depremlerde yıkıma uğrayan kentte, birçok bina enkaza dönmesine rağmen ayakta kalarak sakinlerini hayata bağlayan yapılar dikkati çekiyor.

Odabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda sağ, sol ve arka kısmında yer alan 3 bina üzerine devrilmesine karşın yıkılmayan 8 katlı Selahattin Öztürk Apartmanı’nda yaşayan 28 aile, afeti can kaybı yaşamadan atlattı.

Hasar tespit çalışmaları sonucu, devrilen bina enkazları nedeniyle duvarları yıkılan apartman için acil yıkım kararı verildi.

“BİNAMIZ SAYESİNDE ARKADAKİ BİNALARDAN DA KURTULAN OLDU”

Mülk sahibi Ali Öztürk, AA muhabirine, 50 yıldır esnaflık yaptığını ve babasının adını verdiği apartmanın afette zarar görmesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Öztürk, 50 yıllık emeğiyle inşa ettiği apartmanın sağdan, soldan ve arkadan darbe aldığını belirterek, “3 apartman üzerine yıkıldı. Sağlam iş yapmak da bazen işe yaramıyor. Çok şükür kimse ölmedi binamda. Arkadaki binadan da kurtulanlar oldu bizim binamız sayesinde.” diye konuştu.

Kendisinin inşaat işiyle uğraşmadığını ancak binanın yapım sürecinde güvenilir kişilerle çalıştığını vurgulayan Öztürk, 8 katlı apartmanın inşasında 300 ton demir kullanıldığını ifade etti.

Öztürk, “Yanındaki binalar da benimki de 2 yıllık ama onlar 15 saniyede yıkıldı. Bir kişi ölseydi benim hayatıma bedeldi. Ama çok şükür yıkılmadı ve kimse ölmedi. Acil yıkım kararı verildi ve mağdur olduk. Yıkılmayan başka binalar da var. Düzgün yapılan binalar yıkılmadı. Yetkililerden, düzgün iş yapan insanlara yardımcı olmalarını bekliyoruz.” ifadesini kullandı. (AA)

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