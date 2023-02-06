3 binin üzerinde Mehmetçik arama kurtarma çalışmalarına katılıyor

Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik de deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına yoğun katkı sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları için Doğal Afet Kurtarma Taburları görevlendirildi.

KUMANYA DAĞITILIYOR

Bunların yanı sıra Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına 2 binin üzerinde personelle destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kentte çadır kurma çalışmalarına başladı. Yeteri kadar komando da arama kurtarma çalışmaları için Malatya ve Kahramanmaraş’a gönderilirken Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da Mehmetçik tarafından halka sıcak yemek, su ve kumanya dağıtılıyor.

Öte yandan KKTC’de görevli Doğal Afet Yardım Takımı da Gaziantep’teki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla AFAD’tan gelen talepler doğrultusunda 3 binden fazla Mehmetçik katkı sağlıyor.

BAKAN AKAR BERABERİNDEKİ KOMUTANLARLA HATAY’DA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay’a geldi.

Serinyol’da depremin etkilediği, 3 askerin şehit olduğu 8’inci Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunan Akar, son duruma ilişkin bilgi aldı. Daha sonra kriz merkezine geçen Akar, kentteki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

HAVA YARDIM KORİDORU SÜREKLİ OLARAK AKTİF TUTULUYOR

Bunlarla birlikte Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından “hava yardım koridoru” oluşturuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı A400M nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. 17 uçak tarafından Gaziantep ve Adana’ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Ambulans uçaklar da kurulan “hava yardım koridoru”nda görev alıyor. (AA)