3 bölgede sıcaklık mevsim normalinin 8 derece kadar üstüne çıktı

Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece kadar üstüne çıktığı bildirildi. Yangınların devam ettiği Antalya’da 3 ilçede rekor sıcaklıklar ölçüldü. Bir diğer yangın bölgesi Marmaris’te 1988 yılından bu yana en yüksek sıcaklık ölçüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Haftalık Hava Durumu (4 – 10 Ağustos 2021) raporuna göre, Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, iç ve doğu bölgelerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda yurt genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA’NIN 3 İLÇESİNDE SICAKLIK REKOR KIRDI

Son 7 günde 19 yangınla mücadele eden ve hala 2 yangının devam ettiği Antalya’da 3 Ağustos itibarıyla rekor sıcaklıklara erişildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ölçümlerine göre;

03 Ağustos 2021 tarihinde Antalya’nın Aksu ilçesinde 44,9 °C, Demre ilçesinde 43,4 °C, Döşemealtı ilçesinde 44,1 °C rekor sıcaklık değerleri ölçüldü.

Aksu’da bir önceki en yüksek sıcaklığa 2017’de, Demre’de 2007’de, Döşemealtı’da 2017’de erişildiği belirtildi.

1988’DEN BU YANA EN YÜKSEK SICAKLIK

Yangınların devam ettiği bir diğer bölge Muğla’nın Marmaris ilçesinde de rekor sıcaklığa ulaşıldı.

Marmaris’te 03 Ağustos 2021 Salı günü 45,5 derece ile rekor sıcaklık değeri ölçüldü. Eski rekor sıcaklığı 07.07.1988 tarihinde 45,2 dereceydi.

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