3. doz aşı: Biontech mi Sinovac mı daha etkili?

Corono virüs salgını tehlikesini devam ettirirken vatandaşlar 3. doz aşı için randevu almaya başladı. Hangi aşıyı tercih etmesi gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar “3. doz aşıda Biontech mi Sinovac mı daha etkili?” sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar, 3. doz aşıyı Biontech olan kişilerin antikor düzeyinin 20, Sinovac olanların ise 5 kat arttığını söyledi.

3. doz aşı çalışmaları sürerken vatandaşlar Biontech mi Sinovac mı daha etkili merak ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) yapılan Sinovac ile Biontech aşılarının karşılaştırmalı sonuçları açıklandı. 3. doz aşıda antikor üretme düzeylerinde Biontech, Sinovac’a göre üstünlük gösterdi.

BİONTECH Mİ SİNOVAC MI DAHA ETKİLİ?

Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Sinem Akçalı, çalışma sonuçlarını paylaştı. Çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akçalı, antikor üretme düzeylerinde Biontech’in, Sinovac’a göre üstünlük gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

* 3’üncü dozda Sinovac ya da Biontech tercih edenlerde yan etkileri karşılaştırdığımızda enjeksiyon bölgesindeki ağrı Sinovac tercih edenlerde yüzde 30 iken, Biontech tercih edenlerde yüzde 67 olarak tespit edildi.

* Aynı şekilde yorgunluk semptomu Sinovac’ta yüzde 15 iken Biontech’te yaklaşık 2 katı yüzde 36’ydı. Ayrıca Biontech’te baş ağrısı yan etkisini 3’üncü dozdan sonra Sinovac’a göre daha fazla görüldüğünü tespit ettik.

* 2 aşının ortalama oluşturduğu antikor değerlerine baktığımızda Sinovac tercih edenlerde ortalama antikor düzeyi 32 üniteyken, Biontech tercih edenlerde bunun 145 ünite olduğunu gördük. Burada yine iki değer arasında belirgin bir fark olduğunu görüyoruz.

* Saptayamayacak kadar 150’nin üzeri dediğimiz antikor değerleri, Sinovac olan grupta yüzde 8 iken, Biontech olanlarda bu oran yüzde 95’ti. Bu da çalışmanın en çarpıcı bulgularından bir tanesiydi.

“3’ÜNCÜ DOZ AŞILAMANIN NE KADAR YERİNDE BİR KARAR OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Araştırmada corona virüsüne yakalanan ve 3’üncü aşısını yaptıran 44 sağlık çalışanı hastalığı ayakta geçirdiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Akçalı, şöyle konuştu:

* 1 Temmuz ile 24 Eylül tarihleri arasında hastanede 44 sağlık çalışanının Covid-19’a yakalandığını tespit ettik. Bu 44 kişinin hiçbiri hastalığı ağır bir şekilde geçirmemiştir. Evde hafif bulgularla hastalığı geçirmiştir.

* Sadece 2 doz Sinovac olanlarda antikor koruyuculuk düzeyi 2’nci aşıdan sonra üçüncü ayda yüzde 56’ya düşmüştü. Bu bulgu da aslında bize 3’üncü doz aşılamanın ne kadar yerinde bir karar olduğunu göstermektedir.

* Üçüncü doz aşı tercihi ne olursa olsun 3 doz aşı olan bireylerin tümü etkili antikor düzeylerine ulaşmıştır. Bu da üçüncü aşıyı olan bireyler için güzel bir bulgu.

* Ancak 3’üncü doz aşıda uygulanan Biontech, Sinovac aşısına göre koruyuculukta gerek antikor düzeyi gerek hastalanma durumu açısından belirgin üstünlük göstermiştir. DHA

PFİZER 3. DOZ AŞI SONUÇLARINI AÇIKLADI

Pfizer ve BioNTech, üçüncü doz corona virüsü aşısının etkisini ölçmek için yaptığı kapsamlı araştırmanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

İki şirket tarafından yapılan ve 16 yaşın üzerindeki 10.000 kişinin dahil olduğu araştırmada 3’üncü doz corona virüsü aşısının semptomatik vakalara karşı yüzde 95.6 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan gönüllülerin ortalama olarak ikinci dozdan 11 ay sonra aşı oldukları belirtilirken, katılımcıların yaş ortalaması ise 53 olarak kayıtlara geçti. Grubun yaklaşık üçte birinin 65 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.

Üçüncü doz corona virüsü aşısının her yaş grubu insanda tutarlı sonuçlar verdiği de şirketler tarafından açıklandı.