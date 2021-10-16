3. doz aşı hangisi olmalı, hangi aşı daha iyi koruyor?

Corona virüs salgının devam etmesi nedeniyle iki doz aşının ardından 3. doz aşı çalışmaları başladı. Uzmanlar yaptıkları çalışmayla 6ncı ayın sonunda 3. doz aşıyı Biontech olan kişilerin antikor düzeyinin 20, Sinovac olanların ise 5 kat arttığını söyledi.

3. doz aşı, zamanla azalan bağışıklık düzeyini arttırmak için yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ” Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.” açıklamasında bulundu.

3. DOZ AŞI KİMLER OLMALI?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Artan vakalar, yüz yüze eğitim, aşılama ve virüse karşı geliştirilen corona hapının da ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler de yapılmıştır. Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir.

*Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur.

*İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.

BİONTECH Mİ SİNOVAC MI DAHA ETKİLİ?

Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Sinem Akçalı, çalışma sonuçlarını paylaştı. Çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akçalı, antikor üretme düzeylerinde Biontech’in, Sinovac’a göre üstünlük gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

* 3’üncü dozda Sinovac ya da Biontech tercih edenlerde yan etkileri karşılaştırdığımızda enjeksiyon bölgesindeki ağrı Sinovac tercih edenlerde yüzde 30 iken, Biontech tercih edenlerde yüzde 67 olarak tespit edildi.

* Aynı şekilde yorgunluk semptomu Sinovac’ta yüzde 15 iken Biontech’te yaklaşık 2 katı yüzde 36’ydı. Ayrıca Biontech’te baş ağrısı yan etkisini 3’üncü dozdan sonra Sinovac’a göre daha fazla görüldüğünü tespit ettik.

* 2 aşının ortalama oluşturduğu antikor değerlerine baktığımızda Sinovac tercih edenlerde ortalama antikor düzeyi 32 üniteyken, Biontech tercih edenlerde bunun 145 ünite olduğunu gördük. Burada yine iki değer arasında belirgin bir fark olduğunu görüyoruz.

* Saptayamayacak kadar 150’nin üzeri dediğimiz antikor değerleri, Sinovac olan grupta yüzde 8 iken, Biontech olanlarda bu oran yüzde 95’ti. Bu da çalışmanın en çarpıcı bulgularından bir tanesiydi.

3. DOZ HANGİ AŞI OLMALI?

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı koordinatörlüğünde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, yaptıkları çalışmayla iki doz Sinovac aşısı olan kişilerin 6ncı ayın sonunda antikor düzeylerinde düşüşler olduğunu tespit etti.

Çalışmada özellikle tekrarlama dozların önemi üzerinde durduklarını söyleyen ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır çalışmaya, iki doz Sinovac, 3 doz Sinovac ve iki doz Sinovac artı bir doz Biontech aşısı olan 235 sağlık çalışanının katıldığını söyledi.

Antikor düzeylerinin rapel denilen tekrarlama dozlarla büyük oranda arttığını vurgulayan Prof. Dr. Tanır, araştırma kapsamında sadece iki doz Sinovac aşısı olanların yüzde 17sinde koruyucu antikor saptanmadığını belirtti.

TEKRARLAMA DOZU HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

İki doz aşının ardından aşı tipi fark etmeksizin üçüncü doz aşıyı olanların tamamında koruyucu antikorun pozitif sonuç verdiğini söyleyen Tanır, “Üçüncü dozu Biontech olan kişilerde 6ncı ayın sonunda oluşan antikorun üçüncü aya göre 20 kat, Sinovac olan grupta ise 5 kat arttığı saptandı.

Sadece iki doz Sinovac aşı olan grupta ise antikor düzeyinin ortalama yüzde 60 oranda azaldığını gördük. Bu da gösteriyor ki tekrarlama dozu hayati önem taşıyor. Gerek iki doz Biontech gerekse üç doz aşı olanlarının oranını toplum genelinde yüzde 70in üzerine çıkarabilirsek salgına karşı çok güçlü hale geliriz dedi.

Prof. Dr. Tanır, çalışma kapsamında iki ya da üç doz aşı olanlardan sadece yüzde 3,4ünün corona virüsüne yakalandığını fakat bunlarının hiçbirinin hastane yatmak zorunda kalmadığını sözlerine ekledi. (DHA)