3. doz aşı kimlere yapılacak? Hatırlatma dozu ne zaman yapılmalı?

3. doz aşı, diğer adıyla hatırlatma dozu için geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir.” şeklinde açıklamada bulundu. 3. doz aşı, aşılarını olan vatandaşların zamanla azalan bağışıklık düzeyini arttırmak için yapılıyor.

Corona virüs ile mücadelede en etkili silah olarak gösterilen aşılama süreci devam ediyor. Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların elde ettiği bağışıklığın çok kısa bir süre içinde bittiğini ortaya koydu.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN OLMALI?

Araştırmacılar, 46 sağlıklı genç ve orta yaşlı yetişkinden aldıkları kan değerleri ile aşı olduktan bir süre sonra alınan kan değerlerini ve ikinci doz aşıdan 6 ay sonraki kan değerlerini inceledi.

Bilim insanları, 6 ay içerisinde aşının yarattığı antikor seviyesinin ortadan kalktığını açıkladı. Araştırmayı yürüten Stanford Üniversitesi’nden Bali Pulendran ve Emory Üniversitesi’nden Mehul Suthar, “Araştırmalarımız Pfizer/BioNTech aşısının corona virüsüne karşı çok yüksek seviyede antikor sağladığını ortaya çıkardı. Fakat buna karşılık 7 ay içerisinde bu koruma seviyesi yaklaşık 10 kat azalıyor” açıklamasını yaptı.

Gönüllülerin neredeyse yarısında Delta, Beta ve Mu gibi varyantlara karşı antikor oluştuğu tespit edilirken, altıncı aydan sonra bir düşüşün başladığı duyuruldu.

Reuters’ın aktardığı haberde görüşlerini paylaşan araştırmayı yürüten bilim insanları, “Bu sonuçlar bize ikinci doz aşıdan 6 ile 7 ay sonra üçüncü doz destekleyici corona virüsü aşısı olmanın SARS-CoV-2’ye ve onun varyantlarına karşı korumayı güçlendireceğini ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

3. DOZ AŞI 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN UYGUN

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) danışma paneli Pfizer ve BioNTech aşısı ek dozunun ağır hastalanma ihtimali yaratan sağlık sorunları olan yetişkinlere ve 65 yaş ve üstündekilere uygulanmasını tavsiye etti.

3. DOZ AŞI İLE SONRA KORUMA ZAMANLA ARTIYOR

Temmuz ayının ortasından beri üçüncü doz aşı uygulayan İsrail’de, bu aşının enfeksiyon riskini sadece iki doz aşı olanlara göre yüzde 48 ile yüzde 68 oranında azalttığı belirtildi. Yetkililer, üçüncü doz aşıdan sonra geçen süreye bağlı olarak corona virüsü riskinin giderek azaldığının da altını çizdi.

Araştırmada, üçüncü doz aşıdan sonra geçen iki hafta ve 20 gün sonrasında hastaneye yatışa karşı koruma oranı ise yüzde 70’den yüzde 84’e kadar oldukça yüksek bir oranda devam ettiği belirtildi.

Araştırmayı yürüten Yale Üniversitesi Kamu Sağlığı bölümünde görevli doçent doktor Daniel M. Weinberger, “Üçüncü doz aşının delta varyantına karşı ekstra koruma sağladığını gösteriyor. İki doz aşının Covid-19’a karşı sağladığı koruma zamanla azalsa da üçüncü doz aşı ile tekrar koruma sağlanabilir” dedi.

HATIRLATMA DOZU NEDİR?

Genel itibariyle her iki doz aşılı olanlara üçüncü doz hatırlatma dozudur ve üçüncü doz ister Sinovac olsun ister Biontech olsun daha güçlü bir antikor cevabı oluşturur.

HATIRLATMA DOZU KAÇ AY SONRA, NE ZAMAN YAPILMALI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlatma dozu hakkında “inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı %2’den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir.” şeklinde açıklamada bulundu.

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