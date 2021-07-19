3 doz aşı olan belediye başkanı coronaya yakalandı

Corona virüsüne yakalanan Helvacıoğlu, “Sıklıkla test olan biri olmama rağmen, yakın ekibimden iki personelimde pozitif görülmesi nedeniyle bugün tekrar test oldum ve pozitif olduğum anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

“TOPLAM 3 DOZ AŞIMI OLDUM”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Helvacıoğlu, şunları belirtti:

* Toplam 3 doz aşımı oldum. Aşının gücüne güveniyorum. Karantina sürecini evde geçireceğim.

* Doktorlarımız tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

* Biliyorsunuz ki tedbir tercih değil zaruridir. Keşan’ımızda çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. Herkes görevinin başında olacak.

* Allah’ın izniyle inşallah sağlığımıza kavuşacağız. Tüm vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat diliyorum.

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