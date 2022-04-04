3. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar..

3. Gün Ramazan İftar Menüsü

Tarhana Çorbası

Süre: 20-40dk

Malzemeler:

2 adet domates 2 adet kırmızı sivri biber

2 adet yeşil sivri biber

2 adet havuç

1 su bardagı yoğurt

Yarım su bardağı un

5 su bardağı et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Yeteri kadar tuz

Yapılışı:

Domatesleri ve biberleri yıkayın.

Havuçları kazıyıp yıkayın.

Hepsini irice doğrayın.

Üzerine yoğurt ve un ekleyerek blenderden geçirin.

Pişireceğiniz tencereye alın.

Üzerine et suyu ve tuz koyup yavaş ateşte 20 dakika kaynatın.

Ayrı bir kapta tereyağını kızdırın.

Pul biber ekleyerek çorbaya ilave edin.

Servis tabagına alın.

Üzerine yıkanmış ince kıyılmış maydanoz serpip servise sunun.

Top Kabak Dolması

Top kabak dolması tarifi için malzemeler

6 adet top kabak

250 gr orta yağlı kıyma

Yarım çay bardağı pirinç

1 kırmızıbiber

1 sarı biber

Birkaç dal maydanoz

1 çay bardağı mısır

1 soğan

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 domates

Ayçiçeği yağı

Yapılışı:

Lezzet iftar sofralarınız için harika tarifler sunuyor. Kıyma, soğan, pirinç, küp doğranmış kırmızı ve sarı biber, ince kıyılmış maydanoz ve mısırı bir kapta harmanlayın. Salça, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Kabakların üstlerinden kapak kesip içlerini çıkarın. Hazırladığınız harçtan içlerine paylaştırın. Üzerlerine kapaklarını kapatıp tencereye dizin.

Domatesin kabuklarını soyup dolmaların üzerine rendeleyin. Su ve yağı ilave edip 20-25 dakika pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.

Sebzeli Fettuchine

Sebzeli Fettucine Makarna Tarifi İçin Malzemeler

1 paket fettucine makarna

Kırmızı etli biber (paprika)

Yeşil biber

Havuç

Mantar

Kabak

1 paket çiğ krema

3 yemek tereyağ

4 dilim taze kaşar peyniri

İsteğe göre baharat ben karabiber ve biraz kırmızı biber kullandım

Tuz

Sebzeli Fettucine Makarna Tarifi Yapılışı

Makarna, kaynar suda haşlayın.

Sebzeleri julyen doğrayın teflon tavaya alarak tereyağda soteleyin.

Üzerine 1 paket çiğ krema ve baharatları ekleyin, 5 dakika daha pişirin.

Süzerek soğuk sudan geçirdiğiniz makarnaya ekleyin ve karıştırın.

Makarnayı servis tabağına alın ve dilimlenmiş kaşar peyniri ekleyerek servis yapın.

Zencefilli Limonata

Zencefilli limonata tarifi için malzemeler

Malzemeler

5 su bardağı su

2 yemek kaşığı bal

Yarım su bardağı toz şeker

5 limonun suyu

60 gr ince rendelenmiş taze zencefil

Servis için

Tarhun otu

Buz

Rendelenmiş limon kabuğu

Kremalı Yufka Çanakları

Malzemeler:

1 adet yufka

yarım paket çiğ krema

2 yemek kaşığı krem peynir

reçel

margarin

isteğe göre 1-2 yemek kaşığı pudra şekeri

badem

Yapılışı:

1 adet yufkayı orta boy kareler olacak şekilde parçalara ayırın. Her kareyi oda sıcaklığında margarin ile yağlayın. Fırının en yüksek seviyeye ayarlayın. yufkalardan 2 yada 3 parça alın köşeleri çapraz gelecek şekilde muffin kaplarına yerleştirin ve üzerilerine bastırın. Yufkalar kızarana kadar pişirin. Derin bir kapta krema ve peyniri isteğe göre pudra şekerini iyice çırpın. Fırından aldığınız çanaklar soğuyunca kaplardan çıkarın, hazırladığınız kremayı yufka çanaklara paylaştırın. Üzerilerine badem serpin ve reçel gezdirerek servis yapın.

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR AYET

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. Bakara( 2) 185

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR HADİS

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.