3 günde 10 derece soğuyacak! 6 Ekim hava durumu tahminleri…

Yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıkları düşüyor. Yarın yurdun batısından giriş yapacak yağışlı hava dalgası hava sıcaklıklarında hızlı bir düşüşe neden olacak. Perşembe günü İstanbul’da 25 dereceye düşecek sıcaklıklar, cuma günü 20 dereceye kadar inecek. Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi yağışlardan ve sıcaklık düşüşünden etkilenecek.

BUGÜN TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmekte.

HAVA KALİTESİ DÜŞEBİLİR

Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.