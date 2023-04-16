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16 Nisan 2023
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3 günlük gezide 1.5 milyon TL harcadılar

Alaturka Online
Alaturka Online

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre TRT’deki yöneticinin harcamaları teftişe takıldı. Üst düzey bir yöneticinin ABD gezisindeki 3 günlük harcaması 1.5 milyon lira olarak gerçekleşti. Müfettişlerin incelemesinde bu harcamaya ‘şerh’ düşüldüğü ve onaya vermediği kaydedildi.

DANIŞMANLIK ADI ALTINDA ARKADAŞA ÖDEME

Öte yandan bir grup TRT çalışanı Topuk Yaylası’na kişi başı 7 bin 500 lira ödenen istişare toplantısına katılması da kurum içinde krize neden oldu. Yine TRT’nin sosyal medya danışmanlığı adı altında Londra Merkezli K. Network isimli şirkete her ay 25-30 bin dolar ödeme yaptığı anlaşıldı. TRT’nin ödeme yaptığı bu şirketin bir yöneticisinin ise kurumda üst düzey yöneticilerinden birinin arkadaşı olduğu iddia edildi.

“GİZLİ ORTAK” İDDİASI

Gelirinin büyük bölümünü vatandaşın vergilerinden elde eden, tarafsızlığı tartışılan ve izlenme oranları da çok düşük olan TRT’de yaşanan skandallar Meclis gündemine taşındı. Meclis KİT Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT ile ilgili verdiği soru önergesinde, TRT’de üst düzey bir yöneticinin, kurumun milyonlarca lira dış yapım parası ödediği şirkete yakınını ‘gizli ortak’ olarak yerleştirdiği iddiasını sordu.

Sertel, “TRT yöneticilerinin birinci derece yakınlarından yapım şirketinde çalışan ya da ortak olan var mıdır? Varsa kimlerdir? Bu firmaların TRT’de aldıkları işlerin maddi karşılığı ne kadardır?” sorulara cevap istedi.

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