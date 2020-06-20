3 HDP’li AKP’ye geçti

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP’den Midyat Belediyesi meclis üyeliğine seçilen Havva Balcı Akgül, Bedii Alğaç ve Adnan Ağırman, 9 ay önce partilerinden istifa etti.

Bağımsız olarak görevlerini sürdüren 3 isim, AKP Meclis Üyeliğine geçti. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve AKP Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış’ın katılımıyla Midyat Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda ‘rozet takma’ töreni düzenlendi.

Akgül, Alğaç ve Ağırman’ın AKP Belediye Meclis üyeliğine kabulleri gerçekleşti. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, seçildikleri günden beri Midyat’ta parti ayırımı yapmadan hizmet ettiklerini söyledi.

AKP’ye geçen Havva Balcı Akgül ise HDP’de aradıklarını bulamadıkları için istifa ettiklerini belirtti. Ardından şöyle konuştu:

*AKP kimseyi ayırmadan siyaset yapmaktadır. Midyat halkı için bu yönetime karşı muhalefet yapmanın yeri olmadığını gördük ve AKP’ye geçmeye karar verdik.

*Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sevdası olan AKP’nin bir neferi olmakla gurur duyacağız. HDP’de aradığımızı bulamadık.

3 HDP’linin AKP’ye geçişi bir kesim tarafından şaşkınlıkla karşılandı. DHA