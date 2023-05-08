56.4 F
Los Angeles
8 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündem3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3,5 milyon TL’lik vurgun

3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3,5 milyon TL’lik vurgun

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara, Manisa ve İzmir’de sosyal medya üzerinden sahte ilan verip parasını aldıktan sonra ürünleri göndermeyen kişilerin 450 kişiyi, 3,5 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. 120 personelin katılımıyla Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli marka ve modellerde 13 cep telefonu, 9 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar, 3 flaş bellek ve 1 hard disk ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 5 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,496BeğenenlerBeğen
16,188TakipçilerTakip Et
3,520TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States