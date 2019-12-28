3 kentte kar yolları kapattı

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Alaturka Online
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Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı Van, Hakkari ve Bitlis’te hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı Van’ın yüksek kesimlerinde 30, Hakkari’de 50 santimetre, Bitlis’te ise bir metreye ulaştı.

FOTO:DHA

Kar nedeniyle Van’da 81 mahalle 135 mezra, Hakkari’de 56 köy169 mezra, Bitlis’te ise 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile  Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karapet geçidinde sürücüler zor zanlar yaşandı.

Kapalı yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Hakkari ve Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını güçlükle yürütüyor. (DHA)

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