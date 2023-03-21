3. kez adaylık için bugün başvuracak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de MHP lideri Devlet Bahçeli ile biraraya geldi. İki lider bu yıl dördüncü görüşmeyi gerçekleştirdi. En son 8 Mart’ta Bahçeli, Erdoğan’ı ziyaret etmişti. Görüşmenin Yeniden Refah Partisi’nin ittifak önerisini reddettiği açıklamadan sonra yapılması dikkat çekti. İki liderin bugün YSK’ya yapılacak başvuruyu ele aldıkları belirtildi. 2014 ve 2018 seçimlerinde iki defa aday olan ve seçilen Erdoğan saat 15:00’te üçüncü kez YSK’ya adaylık müracaatı yapacak. Cumhur İttifakı dışındaki partiler, Erdoğan’ın Anayasa’ya göre üçüncü kez aday olamayacağını belirtiyorlar. Muhalefet Erdoğan’ın adaylık başvurusundan sonra YSK’ya itiraz edecek. Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin, milletvekili listelerini ayrı ayrı yapması ve seçim işbirliğinin sadece Cumhurbaşkanı adaylığında olması bekleniyor. SÖZCÜ