3 Mart altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

İç ve dış ekonomik gelişmelere bağlı olarak anlık olarak değişim gösterebilen altın fiyatlarındaki gerginlik devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı’dan alınan son verilere göre, gram altın fiyatı 318 lira seviyelerinde. Çeyrek altın ise 518 liradan işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki son durumu ve güncel rakamları yazımızdan takip edebilirsiniz. İşte 3 Mart altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 318,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 318,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 318,50 liradan, 2 bin 98 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 119 liradan, 290,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 294,25 liradan, 2 bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 70 liradan, bin 25 liradan alınan Yarım Ziynet bin 35 liradan ve 513 liradan alınan Çeyrek Ziynet 518 liradan satılıyor.

ALTIN YÜKSELİŞTE

Altın, koronavirüs salgınının ekonomik yansımalarını sınırlamak için önde gelen merkez bankalarının parasal gevşeme politikaları uygulayabilecekleri konusundaki artan beklentilerden dolayı yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.5 artışla 1,598.59 dolar seviyesine gelirken, ABD altın vadelileri ise %0.4 kazanımla 1,600.90 dolar oldu.

SMC Comtrade şirketinin emtia araştırmaları departmanından Vandana Bharti, “Koronavirüsten dolayı merkez bankaları yeni faiz indirimleri yapma konusunda aceleci davranıyorlar ve bu da altın için elverişli bir ortam sağlıyor” dedi. Bharti, “Fed’in 2020’nin ikinci yarısında bir faiz indirimine gitmesini bekliyorduk ancak yılın ilk yarısında bir faiz indirimi görebiliriz” diye ekledi.

Hazine yarın kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihracı gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 6

Mart valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir” denildi. İhraca ilişkin talep toplama yarın 1400’a kadar devam edecek. Hazine Ocak ayı sonunda da kurumsal yatırımcılara yönelik 13.68 ton altın tahvili, 14.65 ton altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirmişti.

İHA-Reuters