3. milletvekili bilmecesi: Şehirde oylar yeniden sayılacak

28’nci Dönem Milletvekili Seçimlerinde üç milletvekili çıkaran Uşak’ta oy sayılarının birbirine yakın olması tartışmaları beraberinde getirdi. 298 bin seçmenin bulunduğu kentte 264 bin seçmen 927 sandıkta oy kullandı.

YSK’nın geçici sonuçlarına göre AKP’nin 87 bin 668 oy aldığı kentte birinci sıra adayı İsmail Güneş ve ikinci sıra adayı Fahrettin Tuğrul ile 71 bin 696 oy alan CHP’nin birinci sıra adayı Ali Karaoba milletvekili seçildi. Fakat İYİ Parti’liler ellerindeki ıslak imzalı tutanaklara dayanarak, yurt dışı oyların dâhil edilmeden önce 34 farkla önde olduklarını ve birinci sıra adayları Muhammet Gür’ün milletvekili seçildiğini, çok sayıda sandıkta tutarsızlık ve usulsüzlük tespit ettiklerini duyurdu.

‘TUTANAKTA FARK EDİLDİ’

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Obalı, İl Seçim Kurulu’na getirilen tutanaklarda usulsüzlükler tespit ettiklerini belirterek; “Rakamsal hatalar, usulsüzlükler tespit ettik. Bizim elimizdeki verilere göre öndeyiz ve Muhammet Gür milletvekili. Ama yurt dışı oyları henüz dâhil edilmedi. Birçok sandıkta sorun var. Seçim kurulunda beklerken daha gözümüzün önünde, sandık başkanının hesaplamayı yapamadığını gördük. Bir sandıkta 68 oyumuzun AKP’ye kaydırıldığını İYİ Parti’ye ‘0′ yazıldığını belirledik” diye konuştu.

‘SANDIKLARIN ÜÇTE BİRİNE İTİRAZ EDİLDİ’

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı ıslak imzalı tutanakların YSK verileri ile karşılaştırılmasından sonra 298 sandığın sonuçlarına itiraz etti. Sandık sonuç tutanaklarında mühür ve imza eksiği olduğu, tutanaklardaki geçerli oy sayıları arasındaki uyumsuzluklar, geçersiz oyların sebeplerinin tutanaklara yazılmaması, tutanaklarda seçmen sayısı ve geçerli oy sayısı bilgilerinin eksikliği gerekçe gösterildi.

Ayrıca 16 sandıkta tutanak ile YSK sistemindeki veriler arasında uyumsuzluk belirlendi. 32 sandığın açılma saatlerinin yazılmadığı, erken açılma ihtimali bulunduğu kaydedildi. 7 sandıkta ise sisteme kayıtlı seçmenden daha fazla oy girişi yapıldığı belirlendi. Merkez İlçe Başkanı Murat Taşkın imzalı itirazda sorunlu 298 sandığın yeniden sayılması istendi.

OBALI: TÜM SANDIKLAR AÇILSIN

İtiraz edilen sandıkların yeniden sayılması durumunda oy sayısının lehlerine değişeceğini belirten Obalı; “Bu geceden itibaren maddi itirazlarda bulunacağız. Tüm sandıkların açılması yönünde bireysel itirazlar yapılacak. Ayrıca AKP ikinci sıra adayı Fahrettin Tuğrul’a da çağrıda bulunuyorum, gidecek olan şaibesiz, temiz bir şekilde gitmeli. Onun da sandıkların yeniden sayılmasını talep etmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Millet İttifakı’nın il başkanları bugün İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada İYİ Partililere destek oldu, itiraz edilen sandıkların yeniden sayılmasını istedi.