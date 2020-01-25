3 milyar liralık kömürü bedava verecekler

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) Zonguldak’taki zengin kömür sahaları içinde yer alan 7 milyon tonluk kömür rezervini, komşu bölgede kömür çıkaran Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.’ye ‘bedelsiz’ olarak vermek için çalışma yürüttüğü iddia edildi. Zonguldak’ta büyük tepkiye yol açan iddiayı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıyan CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, yaklaşık 3 milyar TL’lik kömür rezervinin özel şirkete bedelsiz ve ihalesiz devredilip devredilmeyeceğinin Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanmasını istedi.

Demirtaş, TBMM’ye verdiği soru önergesinde, TTK’nın kendi elindeki Amasra-B sahasına ait ruhsatın bölünerek ‘devir ve tescil’ işleminin Hattat şirketinin üzerine yapılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuru yaptığının iddia edildiğini bildirdi. Demirtaş, başvurunun Enerji Bakanlığı’na bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonu’nca, ‘işlemlerinin devam edilmesi uygun bulunanlar’ listesinde açıklandığı, devir işlemlerinin ise halen devam ettiği bilgisinin kendisine ulaştığını belirtti.

Demirtaş, soru önergesinde şu tespitleri yaptı: “Ruhsat devrine konu olan Amasra-B sahası 4 bin 175 hektardır. Ruhsat devri bu şekliyle tamamlanırsa, TTK’nın yaklaşık 6.5-7 milyon ton taşkömürü rezerv kaybı olacağı iddia edilmektedir. Rezerv kaybı nedeniyle işletme ömrü de kısalacaktır. Eğer iddialar doğru ise; TTK’ya ait 7 milyon ton kömür rezervi bedelsiz olarak Hattat A.Ş.’ye verilmiş olacaktır. Böyle bir devir durumunda TTK’nın 10 yıl üreteceği kömür kadar bir rezerv yani yaklaşık 3 milyar TL bu şirkete peşkeş çekilmiş olacaktır.”

AYRICALIKLI ŞİRKET Mİ?

Ünal Demirtaş, soru önergesinde, Hattat A.Ş.’nin TTK’nın 2018 yılı Sayıştay raporuna konu olduğunu, 3 aylık üretime hazırlık sürecini 13 aya çıkartan, üretimi geciktiren ve isim değişikliğine giden şirketin titizlikle kontrol edilmesi ve gerektiğinde uyarılması istendiğini hatırlatırken, “Tüm bunlar göz önüne alındığında, TTK’nın Amasra müessesinin Hattat şirketine kamuyu zarara uğratma pahasına tahsis edildiği sonucu çıkmaktadır” dedi. Bakan Dönmez’den tüm iddiaları yanıtlamasını isteyen Demirtaş, “Hattat A.Ş. bakanlığınız nezdinde ayrıcalığa sahip bir şirket midir” sorusunu da yöneltti.

Torba yasa çıkmıştı

TTK ve Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) elinde atıl bekleyen kömür sahalarına ait ruhsatların bölünerek özel sektöre ihale yoluyla devredilmesinin önünü açan bir torba yasa tasarısı 2017 yılında Meclis’e getirilmişti. Torba tasarı, atıl sahaların özel sektör tarafından hızla işlenerek yerli kömür üretimini büyük miktarlarda artıracağı iddiasıyla Meclis’ten geçirilip yasalaştı. Ancak, o dönemde ‘atıl’ kömür sahalarının ihaleyle devri için çıkarılan düzenlemenin Zonguldak’taki zengin kömür sahalarının kamuoyundan gizlenerek bedelsiz ve ihalesiz devri için kullanıldığı iddia edildi.