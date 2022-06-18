3 milyon 243 bin kişi YKS için ter dökecek

Türkiye genelinde 3 milyon 243 bin 409 aday üniversiteli olabilmek için bugün ve yarın sınava girecek. Baraj puanı kalktığı için aday sayısı rekora ulaştı.

Baraj puanının kaldırılmasıyla birlikte gözler Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) çevrildi. 3 milyon 243 bin 409 aday bugün ve yarın ter dökecek… Geçen seneye göre aday sayısı 816 bin 871 kişi artarak YKS’de rekor sayıya ulaşıldı. Uzun bir aradan sonra öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan sınava girecek. İçerisinde detaylı bilgiler barındıran sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi kontrol edilecek olan adaylar, sınav binalarına hiçbir teknolojik cihazı sokamayacak.

TYT SÜRESİ DE UZATILDI

Bu yıl 135’ten 165 dakikaya yükseltilen sınavın ilk oturumu olarak bilinen Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.00’da başlayacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.00’da, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.30’da gerçekleşecek. Sınav saatinden önce sınav giriş belgelerinde yer alan okulda olmaları gereken adaylar, sınav başlama saati sonrasında içeri alınmayacak.

KİRALAR YÜKSEK DİYE…

Eğitimciler adayların üniversite ve bölüm tercihi konusunda çarpıcı bir konuya dikkat çekti. Bilindiği gibi son yıllarda yurt sorunu yaşanıyor, gençler kiraların yüksek fiyatta olmasından dolayı ev de tutamıyor. Yetkililer bu konuda, “Adayların mümkün olduğunca ikamet ettikleri şehirlerin dışına çıkmama eğiliminde olacaklarını tahmin edebiliriz” açıklaması yaptı.