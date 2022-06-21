3 milyon lira harcadılar Cumhur’u, çatlattılar

AKP’li belediye festival düzenledi. Organizasyonda katılımcılar arasında yer alan BBP liderine fotoğraf paylaşımlarında yer verilmemesi krize neden oldu.

Deniz AYHAN

AKP‘li Konya Büyükşehir Belediyesi 23 Mayıs 2022’de ihaleye çıkarak Ankara’da Konya Günleri Organizasyonu düzenleyeceğini duyurdu. 09-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Konya Günleri’nin maliyeti belli oldu. Cumhur İttifakı’nda AKP ve BBP arasında çatlağa neden olan organizasyon için AKP’li belediyenin 3 milyon 125 bin lira harcadığı ortaya çıktı.

‘TERBİYESİZLİK YAPMAYIN’

Organizasyon kapsamında 400 katılımcının uçak, tren, otobüs gibi ulaşım bedelleri ile 5 günlük otel ve yemek masrafları da karşılandı. Festivalde dağıtılmak üzere 60 bin kişilik şerbet, 30 bin kişilik hoşmerim helvası, 2 bin 500 bardak, bin tabak ve 6 bin puzzle da alındı. AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bakanlar Murat Kurum ve Fahrettin Koca, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’nın da katıldığı açılışın fotoğraflarını paylaşırken BBP lideri Mustafa Destici’nin adını anmamıştı.

BBP MKYK üyesi Kazım Birtane de “Şark kurnazlığı yaparak kendince genel başkanımızı görmezden geldi. Kibrinden gözünün önünü göremiyor. Sizin yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Terbiyesizlik yapmayın. Destici Bey’in ağzından çıkacak tek bir cümle ile 2023 seçimlerini kaybedersiniz” diyerek Altay’a tepki göstermişti.

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