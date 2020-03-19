3 milyondan fazla Türk’ün yaşadığı Almanya’da korkutan artış!

3 milyonu aşkın Türk’ün yaşadığı Almanya, 2 bin 801 yeni vaka açıklarken, son gelişmeyle birlikte toplam enfekte hasta sayısı 10 bin 999’a yükseldi.
Çin’in ardından İtalya ile birlikte corona virüsünden en çok etkilenen ülke olan İran’ın Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ali Rıza Raisi, devlet televizyonundan son gelişmeleri açıkladı.
Raisi, “Son 24 saatte 149 ölüm oldu. Corona virüsünden ölenlerin sayısı 1284’e çıktı. Maalesef dünden itibaren 1.046 yeni vaka meydana geldi” dedi. İran’da dün ölüm sayısı 1135’ti.