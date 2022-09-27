3 müşteri dövüldü, ardından silahlı saldırı geldi: 6 tutuklama

Beşiktaş Ortaköy’de ünlü bir gece kulübünde biri kadın 3 müşterinin kapı önünde feci şekilde darp edilmesi sonrasında da silahlı saldırı düzenlenmesi olaylarına ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı tutuklandı.

Habip ATAM

Beşiktaş Ortaköy’de cadde üzerinde bulunan ünlü gece kulübünde 8 Eylül’de yaşanan bir olayın görüntüsü geçen hafta sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde biri kadın 3 kişinin kapı önünde yaşanan tartışmanın ardından kulüp görevlileri tarafından dakikalarca darp edildikleri yer aldı.

Olayın, gece kulübünde fazla alkolün etkisiyle görevliler tarafından dışarıya çıkarılan kişilerin tekrar içeri girmek istemeleri üzerine yaşandığı ileri sürüldü.

DARPTAN SONRA SİLAHLI SALDIRI

Ancak yaşanan bu olayın ardından, ilerleyen saatlerde gece kulübüne yönelik silahlı saldırı düzenledi. Kulüp görevlileri ise bu saldırıya karşı silah kullanarak ceavp verdi. Olayda 4 kişinin yaralandığı tespit edildi.

SİLAH KULLANAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

İşyerine ait ve bölgedeki güvenlik kameralarının inceleyen polis, silah kullanan 5 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişi de adli makamlarca tutuklandı.

MÜŞTERİLERİ DARP EDENLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Eğlence mekanı önünde darp edilen kişilerin şikayeti üzerine 26 Eylül’de, darp olayına karışan 5 kişi daha polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan bu 5 kişiden E.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.A, M.G. ve M.B. isimli kişiler hakkında ev hapsi kararı verildi. B.S. isimli kişi ise adliyeden serbest bırakıldı.

Polis darp olayı ve sonrasında yaşanan silahlı saldırının birbiriyle bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.

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