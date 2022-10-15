3 yıldır açılması beklenen fabrikanın arazisi TOKİ’ye verildi

Samsun’da 2010 yılında üretime ara veren Çarşamba Şeker Fabrikası, verilen sözlere rağmen tekrar açılmadı. Bölgedeki çiftçilere şeker pancarı ektirildi. Üretilen pancarlar başka bir fabrikaya gönderilip şeker yapıldı. Çiftçiler 3 yıldır fabrikanın eksiklerinin tamamlanarak açılmasını beklerken, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu fabrika arazisinin konut yapılmak üzere TOKİ’ye verildiğini ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

1989 yılında Çarşamba ilçesinde üretime başlayan Çarşamba Şeker Fabrikası, 2010 yılında üretime ara verdi.

Uzun süre üretim yapmayan fabrikanın, 2019 yılında tekrar açılmasına karar verildi. Kısa sürede sonra da fabrikada yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı.

Corona salgını nedeniyle revizyon çalışmalarına 3 ay kadar ara verilmesine rağmen normalleşme süreciyle birlikte fabrikadaki çalışmalara devam edildi.

Bu sırada bölgedeki çiftçilerde şeker pancarı üretmeye teşvik edildi. Ancak her yıl açılacağı söylenen fabrika, revizyon çalışmalarının başlamasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen türlü üretime geçemedi.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise, ödenek yetersizliğinden bir türlü açılamayan fabrika parçalarının taşındığını ve arazisinin konut yapılmak üzere TOKİ’ye devredildiğini açıkladı.

“FABRİKAYI YAĞMALIYORLAR”

Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda, iktidarın Çarşamba Şeker Fabrikası’nın yeniden faaliyete geçebilmesi için yapılması gereken revizyon yatırımlarının kasıtlı bir biçimde engellendiğini söyledi.

Hancıoğlu, iktidarın 2011 yılından bu yana Şeker Fabrikası’nı çürümeye terk ettiğini, pancar üreticilerinin, çalışanların ve bölge halkının 11 yıldır fabrikanın açılmasını beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

*Bugün öğreniyoruz ki fabrikanın 15 bloktan oluşan toplam 90 lojmanı, 64 bin 500 metrekarelik arazisiyle birlikte TOKİ’ye devredilmiş. ‘Yeniden açılacak’ denilen fabrikanın lojmanlarına çöktünüz.

*Fabrikanın üretimde kullanılacak makine ve ekipmanlarını el altından başka fabrikalara göndermeye başladınız. İşçileri, terfi ve tayin sınavlarında kapsam dışı bıraktınız.

*Kadrosu Çarşamba’ya çıkan mühendisleri başka fabrikalara gönderiyorsunuz. Kısacası, Çarşamba Şeker Fabrikası’nı yok ediyor, varlıklarını yağmalıyorsunuz. Bunun hesabını vereceksiniz

“ÇİFTÇİLERİ KANDIRDILAR”

Şeker-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Sinan Türe, 3 yıldır açılmasını bekledikleri fabrikanın makinelerinin sökülüp başka fabrikalara gönderildiğini ileri sürdü.

Fabrikanın eksiklerinin giderilmesi için yaklaşık 20 milyon lira para harcandığına dikkat çeken Türe, bu paranın da boşa gittiğini söyleyerek, “Üreticilere şeker pancarı ektirdiler. Çiftçi şeker pancarı ekti ama fabrika 3 yıldır üretime geçmedi. Biz fabrikanın yeniden hizmete gireceğini beklerken, lojman arazisi yeri TOKİ’ye verildi. Fabrika içindeki makinelerde tırlarla taşınarak başka yerlere götürülüyor. İki yıldır fabrika açılacak yalanı ile kandırılıyoruz” diye konuştu.

AKP’Lİ BAŞKAN, “LOJMAN ARAZİSİ TOKİ’YE VERİLDİ”

Çarşamba ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Halit Doğan ise, fabrikanın yeniden faaliyete geçirilmesi için bugünkü tutarı 75 milyon liralık revizyon çalışması yapıldığını, KPSS ile 5 tane personel atandığını fabrikanın yerinde durduğunu vurguladı.

Doğan yaptığı açıklamada, Şeker Fabrikası’nın açılması için lojmanlara ihtiyacının olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

*Bizim amacımız, tüm çalışmamız ve hayalimiz Çarşamba Şeker Fabrikası’nın yeniden faaliyete geçmesidir.

*İddia edilen söz konusu arsada 90 tane ekonomik olarak ömrünü tamamlamış lojman vardır. Bu lojmanlar işçi misafirhanesi olarak kullanılmamakta, işçi lojmanı fabrika alanında olup yenilenmiştir.

*Lojmanların olduğu alan ile fabrika alanının da alakası yoktur ikisi farklı yerlerdedir. Bu lojmanların olduğu bölgeyi, devletin üzerinde bir yük olmaktan kurtararak Çarşambalı hemşehrilerimizin hizmetine olacak şekilde 600 ailenin yaşayacağı TOKİ konutu yapımına açmış olmak bile çevresine vereceği katkıyı düşünür isek tek başına alkışı hak etmektedir.

Doğan, fabrikadaki makinaların da bakım ve onarım için başka yere gönderildiğini ileri sürdü.

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