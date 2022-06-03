3 yıldır okulları yapılmayan veliler isyan etti: Bu ülkenin vatandaşı değil miyiz?

Manisa’da 3 yıl önce yıkılan Vicdan Karaosmanoğlu İlköğretim Okulu’nun yapımının başlanılmamasına veliler tepki gösterdi. Maliyet artışları sebebiyle gerçekleştirilen 3 ihaleye katılım olmaması ve okulun inşaatına başlanılmamasına isyan eden veliler, “Bizler ve çocuklarımız bu ülkenin vatandaşı değil miyiz?” dedi.

İlker KILIÇASLAN

Döviz kurundaki yükseliş sebebiyle artan maliyetler her sektörde olduğu gibi inşaat sektörünü de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 2022 başından bu yana okul inşaat etmek için ihaleye çıkan Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki 183 okulu yapımını kapsayan 114 ihaleyi maliyet artışları sebebiyle iptal etmek zorunda kaldı. Bazı illerde olduğu gibi Manisa’da da bazı okulların ihalesine katılım olmadığı için inşaatına başlanılmadı.

Manisa Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde 3 yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Vicdan Karaosmanoğlu İlköğretim Okulu’nun yeni bina inşaatına başlanılmaması velileri isyan ettirdi. CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, yıkılan okul alanında incelemelerde bulunarak velilerin isyanını dinledi.

“3 İHALEYE KATILIM OLMAMIŞ”

CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, üç yıl içerisinde yaşanan sorunla ilgili birçok kere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kaymakamlığa gittiğini ancak net bir cevap alamadığını dile getirdi. Okulun yeni binasının yapımı konusunda 3 kere ihale gerçekleştirilmesine karşın katılım olmadığını bilgisine ulaştıklarını dile getiren CHP’li Gürtunca şu ifadelere yer verdi:

“3 yıl önce bu okul yıkılmış ve halen daha yapımına başlanılmamış. Bu nedenle çevresindeki 5 mahalleye hitap eden okulun velileri çok mağdur durumda. Veliler şu anda çocuklarını 7 kilometre uzaklıktaki bir okula götürüp-getirmek zorunda kalıyor. Yaşanan bu sıkıntı konusunda bir çok kere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve kaymakamlığa gittik.

Bize, bir ay sonra, iki ay sonra ihalesi yapılacak diye net bir cevap ortaya koyamadılar. Edindiğimiz bilgilere göre ise gerçekleştirilen 3 ihaleye ise firmalar katılmamış. Çünkü hem maliyeti yüksek bulmuşlar, hem de döviz kurundaki artış sebebiyle önlerini görememişler.

Bu nedenle de ihaleye girmemişler. Yani okulun yapım işi yılan hikayesine dönmüş. Çanakkale Köprüsü’nü yaptılar, geçiş garantisi verdiler ve her ay milyonlarca euroyu yandaşların hesabına geçirdiler. Çanakkale Köprüsü’ne ödedikleri bir haftalık para ile bu okulu yapabilirlerdi. Ancak tercihlerini bir avuç yandaştan yana kullandılar.”

CHP’li Gürtunca açıklamasını sonunda, 7 Temmuz’da okul için yeni bir ihale daha yapılacağını belirterek, konunu takipçisi olacaklarını dile getirdi.



VELİLER İSYAN ETTİ: BU ÜLKENİN VATANDAŞI DEĞİL MİYİZ?

Gürtunca’nın açıklamasını ardından 3 yıldır okulları yapılmayan veliler isyan etti.

Havva Turan (Bir çocuk annesi): Bu okulda okudum ve mezun oldum. Bende çocuğumun bu okuldan mezun olmasını istiyorum. Biz okulumuzu istiyoruz. Bir servis parası veremiyoruz. Yaklaşık 3 senedir mağdur durumdayız. Devletimiz bizi ve çocuklarımızı unuttu.”

Hakan Taho (Üç çocuk babası): Okulumuzun sadece yıkıldığını gördük. Şimdi ne zaman yeni bir okula başlanacak, ne zaman bitirilecek, ne zaman eğitim-öğretim faaliyetine başlayacağını bilmiyoruz. Kimse bilgi vermiyor. 7-8 kilometre mesafedeki başka bir okula çocuklarımızı yağmur, çamurda ve şimdide sıcaklarda çocuklarımızı okula götürüp getirmeye çalışıyoruz. 2019 salgın döneminde okul sadece bir ay eğitime açıldı. Sonra kapandı ve yıkıldı. Yaklaşık 3 yıldır bu çileyi çekiyoruz. Bu okula 5 mahallenin çocukları eğitim görüyordu. Bir an önce bu sıkıntının giderilmesi gerekiyor.

Murat Gökçe (İki çocuk babası): 3 yıl içerisinde çocuklarımız yağmurda, çamurda mağdur oldu. Çocuğumu okula bıraktığımda kimi zaman kilometrelerce yürüğü için ayakları sırılsıklam oluyordu. Başkalarının çocukları öğrencide bizim çocuklarımız öğrenci değil mi? Yazık günah değil mi? Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Şimdi sıcağın altında çocuklarımız okula gidip-gelmeye çalışıyor. Artık sesimizi duysunlar. Başka bölgelerdeki okulların ihalesi yapıldı ve inşaatına başlanılmak üzere. Böyle bir şey olmaz. Sadece seçimden seçime bizi hatırlamasınlar. Halkın içine giremedikleri için yaşanan sıkıntıları bildikleri yok. Artık yaşanan bu sıkıntıya bir çözüm bulsunlar.

Birgül Kazancı (Beş çocuk annesi): Servis parası ödeyemediğim için çocuğumu her gün kilometrelerce mesafeye ben götürüp getiriyorum. Çünkü eşim şuanda işsiz. Evimizi geçindirmekte zorlanırken, servis ücretini nasıl ödeyebilelim. 3 yıldır sesimizi duyan yok. Bir anne olarak artık bu duruma çok üzülüyorum. Biz okulumuzu istiyoruz. Bizi ikinci plana atmasınlar. Bu okulu yapmayarak ülkenin geleceğine bir kelepçe vuruyorlar.

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