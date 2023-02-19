3 yıldızdan 2’si Aslan olacak! Galatasaray transferde büyük oynuyor!

Süper Lig’de lider durumda bulunan ve transfer süresinin yaşanan deprem felaketinin ardından uzatılmasıyla yeniden harekete geçen Galatasaray’da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk’un talimatı ile transfer çalışmaları devam ediyor. Yeniden şampiyonluğu hedefleyerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almak isteyen Galatasaray kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Kaan Ayhan’la perde açıldı

Galatasaray, savunma hattına Kaan Ayhan’ı monte etti. Milli oyuncu İtalyan ekibi Sassuolo’dan takviye edildi. Sarı Kırmızılılar, başarılı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Cimbom Sassuolo’ya kiralama bedeli için 400 bin euro ödedi. Ayrıca sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. İtalyan kulübüne ödenecek bonservis bedeli ise 2.8 milyon euro.

Avrupa’da yankı uyandırdı

Galatasaray’ın ikinci transferi ise Nicolo Zaniolo oldu. İtalyan yıldız kadroya Roma’dan katıldı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Roma’ya 15 milyon euro ödedi. Ayrıca Cimbom, İtalyan ekibine gelecek satıştan yüzde 20’lik bir pay verdi. Bu transfer özellikle Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Genç futbolcunun ciddi talipleri arasında Galatasaray’ı seçmesi ve ekonomik açıdan diğer tekliflerden daha düşük fiyata gelmesi Avrupa basının da dikkatini çekti.

1 milyon Euro’luk opsiyonu var

Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK’nın mali yükünü omuzlama kararı almıştı. 17 takımın ayrıca bu iki kulüpte forma giyen ve futbola devam etmek isteyen oyunculara sezon sonuna kadar kucak açıyordu. Aslan’da üçüncü transferini Hatay’dan yaptı. Kanadalı sol bek Sam Adekugbe’yi kiralayan Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun sözleşmesine 1 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu da koydurdu.

Arjantinli yıldıza yakın takip

Galatasaray’ın gündemindeki en sürpriz isim şüphesiz Paulo Dybala. 29 yaşındaki futbolcu, çok iyi bir sezon geçirmesine rağmen Roma’dan ayrılma hazırlığında. İtalya dışındaki kulüpler için 12 milyon Euro’luk çıkış maddesi olan Arjantinli süperstarın transferi için Galatasaray her formülü deniyor. Di Maria v eDybala’dan birini kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sosyal medyada da kuşatma başlattı! Taraftarlar, Dybala’nın sosyal medya hesaplarına, “Come to Galatasaray (Galatasaray’a gel)” mesajları yağdırıyor. Transferle ilgili görüşlerini her fırsatta dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk’un Dybala’yı takibe alması da dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Avrupa’da devam etmek istiyor

Sezon başında imza attığı Juventus’ta aradığını bulamayan ve bir süredir Galatasaray’la görüşen Angel Di Maria, transferle ilgili bir açıklama yaptı. İtalyan medyasına konuşan 35 yaşındaki futbolcu,”Juventus’ta mutluyum. Ama kulübün bu dönemde bazı ciddi sıkıntıları var. Juventus’la henüz yeni sözleşme konusunda bir görüşmem olmadı. İleride neler olacağını göreceğiz” dedi. Di Maria’nın kontratı sezon sonunda bitiyor ve Galatasaray bu transfere en yakın kulüp olarak görünüyor. Dünya Kupası’nı kazandığı Arjantin Milli Takımı için oynamaya devam etmek istediğini söyleyen tecrübeli futbolcu, “Bir sonraki Copa America’da oynayabileceğime inanıyorum. Bu yüzden Avrupa’da oynamaya devam etmem çok önemli” diye konuştu.

Oyuncu, Aslan’a sıcak bakıyor

Cim Bom’da transfer gündeminin 1 numaralı maddesi Arsen Zakharyan… Dinamo Moskova’nın 19 yaşındaki Rus 10 numarası, aynı zamanda Chelsea’nin de radarında. Sarı-Kırmızılılar, uzayan ara transfer döneminde olmasa bile yaz döneminde bu transferi mutlaka gerçekleştirmek istiyor. Genç yetenek için Moskova temsilcisine 11+2 milyon Euro’luk teklif yapılmış durumda. Galatasaray Yönetimi ve teknik ekip, Zakharyan’ın çok büyük bir star olacağı ve transferin gerçekleşmesi durumunda kulübün çok önemli bir iş başarmış olacağı görüşüne sahip. Bu nedenle Zakharyan konusunda tüm şartlar zorlanacak ve genç oyuncunun Galatasaray’a sıcak yaklaşması da ciddi bir avantaj olarak görülüyor.