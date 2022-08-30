30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, sözleri… Günün en güzel resimli 30 Ağustos mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri, düşman kuvvetlerinin ülkeden tamamen çıkarılması yolunda kazanılmış büyük zaferin önemini ve coşkusunu yaşamak isteyenler tarafından paylaşılıyor. Tam 100 yıl önce, 30 Ağustos günü ülkemizin bağımsızlık yolunda en önemli kurtuluşu sağlandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resimli mesajları ve sözleri…

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının kaderini belirleyen 30 Ağustos 1922’de ülkemizin bağımsızlık yolunda en önemli kurtuluşu sağlandı. Coşkuya ortak olmak isteyenler için 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları resimli, kısa, uzun olarak haberimizde yer alıyor. 30 Ağustos mesajları ile hem bu önemli zaferi anabilir hem de yurdun bağımsız, özgür bir ulus olmasının önemini yakınlarınıza aktarabilirsiniz.

RESİMLİ, KISA VE UZUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu tüm sevdiklerinizle paylaşabilmeniz için ister SMS olarak gönderebileceğiniz isterseniz de resimli olarak paylaşımda bulunabileceğiniz sözleri sayfamızda sizler için paylaştık. Mustafa Kemal Atatürk’ün özlü sözleri haberimizde. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı’mda yakınlarınızla SMS olarak veya Facebook, Twitter, Whatsapp gibi sosyal alanlarda paylaşabileceğiniz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın öneminin anlatan duygulu, coşkulu sözler ve resimli mesajlar…

* Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

* Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

* Biz büyük bir devrim yaptık. Bu güzel memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.

* 30 Ağustos 1922 zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında, yalnızca bizim değil; tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır.

* Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

* Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

* 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır.

* 30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.

ATATÜRK’ÜN ÖZLÜ SÖZLERİ (30 AĞUSTOS)

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Düşmanla canla başla mücadele edip onları bozguna uğrattığımız gün bugün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında düşmanlardan geri aldığımız vatanımızın kurtuluş günü… Şanlı zaferimizin en güzel mesajlarını sizler için derledik.

Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.

Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.

Türkiye’nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.