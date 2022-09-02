30 Ağustos’ta Samsun Havalimanı’nda tepki çeken görüntü

Samsun Havalimanı’nda yer alan ekranlarda 30 Ağustos Zafer Bayramı yerine “15 Temmuz destanı” filmi gösterilmesi tepki çekti. İYİ Parti, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nü açıklama yapmaya çağırdı.

Sozcu.com.tr

Samsun Çarşamba Havalimanı’nda 30 Ağustos’ta çekilen görüntüler tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Samsun Havalimanı’nda bulunan ekranlarda “15 Temmuz destanı” yazıları görüldü.

Görüntüleri kayıt eden vatandaş, “30 Ağustos’ta Samsun Havalimanı’ndayım. Ekranlar 15 Temmuz destanını gösteriyor. Yanlış anlamadınız, 30 Ağustos’ta Samsun Havalimanı’ndayım. Güvenlik ve müdüriyet olmak üzere herkesi uyarmama rağmen değiştirilemeyeceğini söylüyorlar. Ne mutlu Türküm diyene!” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’DEN SERT TEPKİ

İYİ Parti, görüntülere sert tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Hainler 30 Ağustos’tan Yunan kadar rahatsızlar. Samsun Havalimanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı yerine.. Sırf onu bastırmak içi, AKP’nin TSK’ya yerleştirdiği 3-5 kırtipile haddini bildirdiğimiz 15 Temmuz filminin gösterilmesi emrini kim verdiyse, unutmasın onun hesap günü gelecek” diyerek tepkisini ifade etti.

İYİ Parti İBB Grup Sözcüsü Suat Sarı ise, “Ülkenin önemli bir havalimanında böyle bir skandal yaşanmasına kimler müsaade ediyor?” diye sorarak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden açıklama beklediklerini ifade etti.

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