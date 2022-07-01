30 bin kişilik mağduriyet: Bodrum’da su taşıma kamyonları kontak kapattı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Yalıkavak Mahallesi’nde su taşıma kamyonları Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından kesilen ağır para cezaları nedeniyle bugün kontak kapattı, su taşımayı bıraktı. Mahallede yaklaşık 30 bin kişiye su taşıdıklarını belirten kamyoncuların sözcüsü Özgür Aydemir “Sorun çözülünceye kadar su taşımayı bıraktık, yaklaşık 30 bin kişi mağdur olacak” diye konuştu.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Yalıkavak Mahallesi’nde yüksek yerlerde susuzluk çekilen bölgelerde ev, otel ve sitelere su taşıyan 15 şirketin kamyonları bugün kontak kapattı. Yalıkavak Pazar Yeri’nde toplanan şirket sahipleri ve kamyon şoförleri kamyonlarını parka çekerek kontak kapattıklarını belirtip eylem ve basın açıklaması yaptı.

20 YILDIR SU TAŞIYORUM ARABANIN FİYATI KADAR CEZA KESTİLER

Bodrum’un büyük bir bölümünde olduğu gibi yaz aylarında da büyük su sıkıntısı yaşandığını belirten evli ve bir çocuk babası 54 yaşındaki Mehmet Barut “Bölgede susuzluk büyük oranda var, bu açığı kapatmak için biz kamyoncular çalışıyoruz, 20 yıldır sitelere ev ve otellere su çekiyorum, bugüne kadar böyle bir ceza görmedim. Suyu aldığım arazi benim, kuyu benim, elektriği ben ödüyorum, kamyon benim MUSKİ su kullanım bedeli, altında bize 210 bin TL ceza yazıyor, şok içerisindeyim, satsam kamyon o kadar eder” diye konuştu.

YALIKAVAK BAYRAM’A SUSUZ GİRECEK

Su taşıma şirketi yöneticisi Fatih Oruç “Mazot ile birlikte yedek parça da arttı. Dün kamyonu ufak bir tamir için gönderdim 16 bin TL masraf geldi. 10 tekerlekten iki tanesi sağlam, çünkü değiştiremiyoruz. Bunlar yetmiyormuş gibi yasalarda olan ve adeta bizi cezalandırmak istenen faturalarla karşı karşıya kaldık. Kontakları kapattık, Yalıkavak’ta bayrama susuz girecek, biraz vicdan biraz anlayış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

HERŞEYİN BİR BEDELİ VAR AMA BÖYLESİ GÖRÜLMEŞ DEĞİL

Kamyoncular adına açıklama yapan Özgür Aydemir şunları söyledi:

“Bodrum’da özellikle yaz aylarında turistik bölgede büyük bir su sıkıntısı yaşanıyor. Biz kamyonlarla su taşıyarak oteller, ev ve sitelerin ihtiyacını karşılıyoruz. Daha önceki yıllarda DSİ gelir cüzi miktarlarda kullanım bedeli keser biz bunları öderdik, Son 4-5 yıldır konu ile ilgili MUSKİ ilgileniyormuş.

Bir anda 158-210 bin TL arasında kamyonlara Su Kullanma Bedeli altında cezalar kesildi. Biz su kullanmıyoruz, suyu taşıyoruz, nakliyesini yapıyoruz. Ayrıca suyun çıktığı araziler bizim, motorlar, bizim elektriğini biz ödüyoruz, bakımını biz yapıyoruz, MUSKİ’nin bu konuda hiç ber yatırım veya desteği yok.

Biz yine de para ödemeyelim demiyoruz. Ancak MUSKİ’nin yazdığı bu cezalarla taşıma yapmamız mümkün değil. Vatandaşın suya ihtiyacı olmasa zaten su taşımacılığı yapmayız. MUSKİ bu paralarda diretirse suyun kamyonu 500-600 TL’den bin 500-2 bin TL’ye çıkar bunu da vatandaşın ödemesi mümkün değil.

Vatandaş susuz biz işsiz kalırız. Bu nedenle bir yandan yasal yollara müracaat ederek, itirazlarımı yaparken bir yandan da sorun çözülene kadar kontak kapama, su taşımama kararı aldık. Biz zaten taşıdığımız suyun vergisini ödüyoruz. MUSKİ’de ille para alacaksa bunun makul bir seviyede olması gerekir.”

Su taşımacılarının sorunlarını dinleyen MUSKİ Bodrum Yöneticisi Oğuz Kaan Bardakçı ise “Sıkıntıları bir üst makama ileteceğim. Gönderilen faturaların yasal çerçeveler içerisinde olduğuna inanıyorum. Yine de sorunun çözülmesi için gayret göstereceğiz” dedi.

Kamyoncular ve işletme sahipleri bir saatlik eylem ve açıklamaların ardından sessizce dağıldı.

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