30 cinayetin faili 15 Hizbullah tetikçisi daha serbest kaldı

Hizbullah terör örgütünün sözde askeri kanat yapılanmasında tetikçilik yapan ve 30 vatandaşın infazından sorumlu tutularak ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ve bu cezaları Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen 15 tetikçinin daha yeniden yargılama adı altında tahliye edildikleri ortaya çıktı.

Özgür CEBE

Diyarbakır‘da 30 vatandaşın öldürülmesinden sorumlu tutularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılan 15 Hizbullah tetikçisinin daha serbest kaldığı ortaya çıktı.

Kapatılan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılanan tetikçiler Mahmut Kılıç, Hatip Aslan, Veysi Elbahadır, Burhan Kılıç, Mehmet Korhan Benlice, Abdullah Yalçın, Şahabettin Başaran, Tahir Dedeoğlu, Abdullah Kaya, İsmail Kınay, Şeyhmus Kınay, Mehmet Varol, Edip Balık, Mehmet Siraç Şanlı ile Haydar Solmaz’ın da serbest kaldıkları öğrenildi.

CMK’DA YENİDEN YARGILAMANIN KRİTERİ BELLİ

Hükümlü sanıklar, yargılandıkları mahkemelere başvurarak, DGM’lerde askeri yargıç bulundurulduğu için adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, gözaltında işkence ve kötü muamele gördüklerini, yargılamanın makul süre içinde sonuçlandırılmaması nedeniyle yeniden yargılanma talebinde bulundular.

Haklarında Yargıtay tarafından kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunması ve “Yargılamanın esasına etki edecek düzeyde somut yeni bir delil ortaya çıkmadığı müddetçe yargılamanın yenilenmesi yapılamaz” diye CMK hükmü bulunmasına rağmen dilekçeleri işleme alınan Hizbullahçıların adil yargılanmadıkları ve davalarının makul süre zarfında sonuçlandırılmadığı gerekçesiyle infazın durdurularak tahliyelerine karar verildiği öğrenildi.

30 KİŞİYİ TEK KURŞUNLA İNFAZ ETMİŞLER

Sanıkların Diyarbakır’da Mehmet Nuri Demiralp, Mehmet Emin Güçlü, Mehmet Zengin, Necati Çiçek, Mehmet Mürsel Polat, Mehmet Nur Sapmaz, Hasan Bayantemur, Mehmet Taş, Ramazan Demir, Haydar Aslan, Halil İbrahim Gülen, Sertip Bilek, Yılmaz Keser, Adem Keser, Mehmet Ali Doğru, Faik Baran, Suat Erciyes, Sami Esmer, Musa Ak, Aziz Börü, Talip Şahin, Abdulvahap Pala, Hatip Pirizade, Yasin Özalp, Hasan Bozan, Musa Bakışkan, Yılmaz Gökçe, Aziz Başak, Nurettin Güneş ve Muzaffer Tekin’i tek kurşunla infaz ettikleri belirlendi.

SATIRLI VE SİLAHLI SALDIRIDA 34 KİŞİ DE YARALANDI

15 tetikçinin silahlı ve satırlı saldırılarında ise Ramazan Sürücü, Mehmet Şirin Canan, Şahabettin Bozbağ, Eşref Buluttekin, Hasip Dağdeviren, Yavuz Canözü, Yılmaz Burçak, Gurbet Vural, Cumali Alp, Piroz Güzel, Özlem Albay, Kutbettin Önlü, Muhlis Işıktaş, Nuri Duruk, Nuri Akın, Yılmaz Korkmaz, Doğan Beysanoğlu, Mahmut Abdulsametoğlu, İbrahim Aydoğan, Mahsum Alka, Yıldırım Ejder, Abdulmenab Baday, Mehmet Ali Çelik, Yalçın Kahraman, Ali Şahin, Burhan Karadeniz, Mevlüt Ünlü, Tanju Şimşek, Naciye Keser, Hamzaya Karabulut, Dilber Karadeniz, Hüseyin Demir, İsmail Sarıaslan ve Behzat Sular’ın yaralı kurtulduğu, Kadri Dağhan’a ait otomobile bomba konulması eylemlerinden sorumlu tutularak haklarındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının Yargıtay tarafından onanıp kesinleştiği bildirildi.

İKİSİ SORGU-İNFAZ EKİBİNDEYDİ

Serbest bırakılanlardan Mehmet Varol ile Şeyhmus Kınay, terör örgütünün sorgu-infaz biriminde yer alıyordu. Bu iki isim devlet yanlısı oldukları veya MİT elemanı olduklarından şüphelendikleri kendi üyelerini Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Pempeviran mezrasında yeraltındaki bir sığınakta günlerce işkenceli sorgudan geçirmiş, ardından bazılarını boğarak, bazıları da tek kurşunla infaz ettikten sonra bir dere yatağına toplu olarak gömmüştü.

Kınay ve Varol’un yer göstermesi sonucu elleri arkadan zincirlenerek kafalarına tek kurşun sıkılmış 7 kişinin cesetleri bu fotoğraflarda görülen noktada, kazı çalışmaları sonucu toplu olarak bulunmuştu.

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