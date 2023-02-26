’30 dakikada 32 daireyi boşaltın’ dediler, sonra iptal ettiler

Deprem sabahı ilk yıkılan binalar arasında yer alan Serin-2 apartmanının hemen bitişiğindeki Serin-1 apartmanının da taşıyıcı sisteminin ağır hasar görmesi nedeniyle 12 Şubat günü “acil yıkılacaklar” listesine alındı. Karar bir sonraki gün mahalle muhtarına tebliğ edildi. Yapının çökme riski nedeniyle bu binanın önünden geçen yol güzergâhı toplu taşıma araçları ile diğer araçların da trafik akışına kapatıldı.

Aynı gün karara itirazda bulunan bina sakinleri sonuç alamayınca İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Depremzede kat malikleri, yıkım öncesinde eşyaların, AFAD, İtfaiye ve kolluk kuvvetlerinin gözetiminde güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için kendilerine süre verilmesini istedi. Valilik yıkım kararına ilişkin binayla ilgili belgeleri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden istedi.

30 DAKİKA İÇİNDE BOŞALTIN

Ardından bina sakinlerine 30 dakika içinde binayı boşaltmaları bildirildi. 32 daireli binada sadece 10 daire apar topar eşyalarını çıkarabildi. Geri kalan bina sakinleri ve birinci katlardaki işyerleri hem verilen sürenin kısıtlı olması, hem de taşıma ve nakliyeci bulamadıkları için ertesi gün taşınma için yetkililerden süre istedi.

6,4’LÜK DEPREM OLUNCA İZİN İPTAL EDİLDİ

Nakliye ve taşımacılık işlerini halleden bina sakinleri ertesi sabah taşınma hayali kurarken, Hatay’ın Defne İlçesinde gece saatlerinde 6,4’lük depremin ardından verilen izin iptal edildi. Sabah binaya gelen depremzedelere kesinlikle binaya giremeyecekleri iletilince aileler bu kez delil tespit davası açtı.

“HASAR ORTA DÜZEYDE EŞYALAR TAHLİYE EDİLEBİLİR”

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı hasar tespit komisyonu ekiplerinin yanı sıra Dicle Üniversitesi’nden gelen İnşaat Mühendisleri de binada incelemelerde bulundu. Bina için öngörülen hasarın orta düzeyde olduğu, ancak eşyaların taşınmasında bir sakınca olmadığı bildirildi. Mühendislerin orta hasar yönündeki mütalaası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilerek gerek dükkân, gerekse konutların tahliye edilmesi için kolaylık sağlanması istendi. Buna rağmen “acil yıkılacak” listesine alındığı için binaya girişlere izin verilmedi.