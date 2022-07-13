30 dakikada 40 dönüm arpa ekili tarla kül oldu

Eskişehir’de tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 30 dakikada söndürülürken, 40 dönüm arpa kül oldu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesinde Ahmet Erere ait arpa ekili 45 dönüm tarlada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Tarladaki yangından yükselen dumanlar kentin bir çok yerinden görüldü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine gelen 2 itfaiye aracı ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ile alevlere müdahale etti.

DUMANLAR KENTİN BİRÇOK YERİNDEN GÖRÜLDÜ

Tarladaki yangından yükselen dumanlar kentin bir çok yerinden görüldü. Ekipler alevlerin tarlanın yanındaki siteye sıçraması engelleyerek yangını söndürdü. Yoğun çabaya rağmen yangında yaklaşık 40 dönüm arpa ekili arazi yanarak kül oldu.

Site sakinlerinden Ahmet Taşçı, dumanları görerek ekiplere yardım ettiğini ifade ederek, “Ben evde oturuyordum, dumanı gördüm. Uzaktan da itfaiye sesi geliyordu. Hemen olay yerine koştum. İlk etapta rüzgar ters istikametteydi ama bir anda rüzgar yön değiştirdi, evlere doğru gelmeye başladı. İtfaiye gelince onların hortumuna yardımcı olduk. Yangın yarım saatlik bir çalışmayla söndürüldü” dedi.

ALEVLERİN YAYILMASI 5 DAKİKA SÜRDÜ

Abidin Yüksel ise yangının 5 dakika içerisinde rüzgarın etkisiyle tüm tarlaya yayıldığını belirterek, “Yangını güvenlikçi arkadaş görmüş. Yaklaşık 5 dakika içinde bütün tarlayı sardı. Çok rüzgar vardı. Rüzgarın şiddeti ile siteye de sıçrayabilirdi. Büyük bir felaket geçti. Sonrasında itfaiye gelip söndürdü diye konuştu. DHA

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