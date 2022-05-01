30. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

30. Gün Ramazan İftar Menüsü

Kırmızı Mercimek Çorbası

Zeytinyağlı Biber Dolması

Sigara Böreği

Kavrulmuş Makarna

Üzüm Hoşafı

Lokma Tatlısı

Kırmızı Mercimek Çorbası

Malzemeler:

2 su bardağı kırmızı mercimek+2 su bardağı su

2 adet orta boy soğan

1,5 çorba kaşığı sıvı yağ (yada margarin)

1 kahve fincanı un

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

tuz, karabiber

8 su sıcak su (varsa et suyu yada 2 adet bulyon)

Yapılışı:

Tencereye 2 bardak su ve yıkanmış kırmızı mercimekleri koyun, orta ateşte mercimekler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. (Gerekirse göz kararı biraz daha su ekleyebilirsiniz.)

Yumuşayan mercimekleri varsa blenderdan yoksa tahta bir kaşık yardımı ile süzgeçten geçirin (Süzgeçten geçirdiğinizde blenderdaki gibi pürüssüz olmayacaktır.)

Bir başka tencede yağ ve yemeklik doğranmış soğan koyun ve orta ısıdaki bir ateşte kavrun. Soğan pembeleşince unu ekleyin ve 2-3 dakika boyunca hızlıca çırpın ve bu karışımıda süzgeçten ya da blenderdan geçirerek mercimeklere ekleyin.

Suyu ekleyerek karıştırın ve orta ateşte 10-15 dk. pişirin. Bulyon eklediyseniz mutlaka tuzunu kontrol edin gerekiyorsa tuz atın.

Sıcak servis yapın.

Zeytinyağlı Biber Dolması

Malzemeler:

16-18 adet dolmalık biber (büyüklüğüne göre değişir)

16 yemek kaşığı pirinç

2 adet orta boy soğan

1 su bardağı zeytinyağı

2 adet domates

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı çam fıstığı

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe göre)

2 çay kaşığı yenibahar

1-2 çay kaşığı toz nane

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı karabiber

yarım demet maydanoz

yarım limon

Tuz

Yapılışı:

Dolmalık biberleri yıkayın, biberi zedelemeden bıçak yardımı ya da parmağınızla biber saplarını çıkartın ve çekirdeklerini temizleyin.

Soğanları ince ince yemeklik doğrayın, domateslerin kabuklarını kalınca soyun (kabukları kenara ayırın) içini yemeklik doğrayın.

Soğanları pembeleşene kadar zeytinyağında kavurun, üzerine pirinci, kuş üzümü ve maydonoz harici tüm malzemeleri ekleyip fıstıklar pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin.

Kavurma işleminin sonunda kıyılmış maydonozları ve üzümü ekleyin.

Harca bir buçuk bardak sıcak su ekleyerek suyunu çekene kadar ağır ateşte pişirin.

Hafif ılınan harcı çok sıkıştırmadan (özellikle üzerine bastırmadan) doldurun, üzerini ayırdığınız domates kabuklarıyla kapatın.

Dolmaları kenarında boşluk kalmayacak şekilde tencereye dizin ve dolmaların yarısına gelecek şekilde su doldurun. Biraz zeytinyağı gezdirin.

Kısık ateşte ara sıra kontrol ederek pişirin. Soğuk olarak servis yapın.

Sigara Böreği

Malzemeler

3 adet yufka

250 gr. beyaz peynir yada ekşimik

yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı oda sıcaklığı margarin

1 adet yumurta

2 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)

Yapılışı

Her yufkayı 8 parçaya bölün (bu işlem için varsa pizza bıçağı kullanmanızı tavsiye ederim)

Beyaz peyniri derin bir kaba alın ve çatalla ezin, maydanozu ince ince kıyın. Margarini, yumurtayı, maydanozu peynirin içine ilave edin ve hepsini karıştırın.

Üçgen şeklinde kestiğimiz yufka parçasının geniş tarafına malzemeden bir tatlı kaşığı koyun, iki tarafını kıvırın ve çok sıkı olmadan sarın, yufkanın sivri ucunu parmağınızla ıslatın ve yapıştırın.

Hepsini böylece sardıktan sonra harlı ateşte kızartın.

Kızarttığınız böreklerin yağını alması için servis tabağına peçete kağıdı koyup böreklerini üzerine dizebilirsiniz.

Kavrulmuş Makarna

Malzemeler:

Bir paket makarna

1 adet Bulyon Tavuk

3 kaşık margarin

Su

Tuz

Yapılışı:

Tencereye 3 yemek kaşığı kadar margarin koyulup eritildikten sonra makarnanın ne kadarını pişireceğimize karar verelim.

Eğer paketin tamamını yapacaksak yarım paket burgu makarnayı erimiş olan margarinin üzerine ilave ederek kavrulana kadar karıştıralım.

Makarnalar kahverengi oluncaya kadar bu işleme devam ederim. Sonra paketteki diğer makarnayı da üzerine ekleyerek sıcak su ilave ederim. (Bu makarnanın özelliği suyunun süzülmüyor olması ve besin değerini yitirmiyor olmasıdır.)

Su, makarnanın bir miktar üzerine çıkmalıdır. Bulyon tavuk ta eklenip karıştırılır. Tuzu da ilave edildikten sonra kaynamaya bırakılır.

Arada kontrol edebilirsiniz ve eğer makarnanız pişmeyip suyu az gelmişse, üzerine bir miktar kaynamış su ilave edilebilirsiniz.

Üzüm Hoşafı

Malzemeler:

2 su bardağı üzüm tanesi (Kuru üzüm kullanacaksanız 1 su bardağı yeterli)

5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

İsteğe göre çubuk tarçın yada 2 adet kuru karanfil

Yapılışı:

Üzümleri ayıklayıp 1-2 su yıkayın. Orta boy bir tencereye su, şeker,tarçın ve meyveleri birlikte koyup şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Kompostonuzu 15 dakika orta ateşte pişirin ve ocaktan alın. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve soğuk servis yapın.

Lokma Tatlısı

Malzemeler:

1 kg.un

1 paket yaş maya (40 gr)

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 kahve fincanı ay çiçek yağı

Su (yumuşak bir kıvam elde edene kadar eklenecek)

Şerbet için:

2 kg. toz şeker

5 su bardağı su

1/2 limonun suyu

Kızartmak için: Sıvıyağ

Yapılışı:

Şerbet için su ,şeker ve limon suyunu kaynatın. Üzerine köpükler oluştuktan sonra 10 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

Lokma hamuru için un, maya, tuz, şeker ve ay çiçek yağı ve ılık suyla çok yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp ılık bir yerde 2 katı oluncaya kadar dinlenmeye bırakın. Kabarınca yeniden elinizle karıştırın.

Hamurdan parçalar koparın ve kızgın yağda kızartın.

Kızaran lokmaları ve soğuk şuruba atın. Şerbette 10-15 dakika bekletip ılık olarak servis yapın.