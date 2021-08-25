30 milyon TL’ye kubbeli belediye

AKP’li Kocaeli Derince Belediyesi 3 yıldır bitmeyen Kültür Merkezi binasını belediye hizmet binasına dönüştürecek. Kubbeli belediye binası için 30 milyon harcanacak!

Deniz AYHAN

AKP’li Kocaeli Derince Belediyesi tarafından 2018 yılında temeli atılan ancak tamamlanamayan Kültür Merkezi’nin belediye hizmet binasına dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Kubbeli ve Selçuklu yıldızı motiflerle dizayn edilecek olan belediye binası, 30 milyon 23 bin TL’ye mal olacak. Binanın maliyetinin 20 milyon TL’sini AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. 16 yıldır AKP’li başkanlar tarafından yönetilen Kocaeli Belediyesi, Türkiye’nin en borçlu belediyesi ve 5,5 milyar lira borcu bulunuyor.

2018’DE TEMELİ ATILDI

Derince eski Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut 2018’de bin 500 kişilik konferans salonunun da içinde bulunduğu dev bir kültür sanat ve kongre merkezi inşaatına başlamıştı. Bulut’un 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmemesiyle Anadolu Kültür Sanat ve Kongre Merkezi adı verilen yapı tamamlanamadı. 31 Mart 2019 tarihinde Derince Belediye Başkanı seçilen Zeki Aygün, mevcut belediye hizmet binasının yetersiz kaldığını belirterek, yeni bir hizmet binasının yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile görüştü. Başkanların görüşmesinden Kültür Merkezi binasını yeni hizmet binasına dönüştürme kararı çıktı. İhaleyi 30 milyon 23 bin TL’ye Balıkesirli bir şirket kazandı. Proje 420 günde bitirilecek.