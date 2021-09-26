30 milyon yanmış ağaç kesilecek

Muğla ve Antalya’da yaklaşık 15 gün boyunca ciğerlerimizi yok eden orman yangınlarının acısı taze. Küle dönen bölgeleri temizleme ve canlandırma faaliyetleri ise sürüyor. Bu amaçla yanan yaklaşık 30 milyon ağacın kesim çalışmaları başladı.

Mustafa SARIİPEK

TÜM Türkiye, yaz aylarında başta Antalya ve Muğla’da olmak üzere çıkan orman yangınları ile yasa boğuldu. İtfaiye ve orman ekiplerinin insanüstü çabası, bölge halkı ile tatilcilerin fedakarca yardımları, yurtiçi ve yurtdışından gelen desteklere rağmen binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Bölge halkı, bugün yangından geriye kalan kararmış alanlara bakarken alevleri izlerken duyduğu üzüntü, öfke ve çaresizliği yeniden hissediyor. Kömüre dönmüş bölgede bir ağacın yeniden filiz vermesi ise büyük sevinç yaratıyor.

Yanan bölgelerin temizlenmesi ve yeniden canlandırılması için çalışmalar da yürütülüyor. Öncelikli olarak yaşam izi kalmayan, kömüre dönmüş ağaçlar alandan temizlenecek. Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere, Seydikemer, Menteşe, Yatağan, Dalaman ve Fethiye’de ilk tespitlere göre yanan ağaç miktarı 5 milyon metreküpün üzerinde. Bu da en az 30 milyon adet ağaç demek. Kesilen bu ağaçların iç kısmı değerlendirilebilecek.

10 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

SÖZCÜ HAFTASONU’na konuşan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, tüm yangın bölgelerinde kesim çalışmalarının başladığını belirterek, “Muğla’da 80 orman kooperatifi var ve en az 50 kooperatifin yanık alanlarda kesim işi alacağını düşünüyoruz. Süreç sonunda yaklaşık 100 civarında firmanın ihale alması bekleniyor” dedi. Bölge müdürü şu an sadece Köyceğiz yanık sahada kesim işinde çalışan işçi sayısının 2 bine yakın olduğunu belirterek, “Bu sayı, tüm yanık sahalarda 10 bin kişinin üzerine çıkacak” diye konuştu.

‘O günleri hiç unutmayacağım’

MUĞLA Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 29 Temmuz’da Marmaris yangınıyla başlayan ve 12 Ağustos’ta Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla sona eren 15 günlük süreci “Hayatım boyunca unutamayacağım acı günler” diye niteledi. 45’i orman 30’u ziraat alanı olmak üzere 75 ayrı yangın meydana geldiğini belirten Yaprak, “Marmaris yangını daha ilk başladığı andan itibaren çok hızlı şekilde ve yerleşim yerlerini tehdit ederek büyüdü. Söndürme ekiplerine yardım eden Şahin Akdemir’i kaybetmemiz hepimizin içini dağladı. Artık bize düşen görev yanan ağaçların kesilip, sahaların temizlenmesinin ardından ağaçlandırma çalışmalarını başlatmak olacak” diye konuştu.

En çok zarar gören yer Marmaris

MUĞLA Valiliği’nin ildeki yangınlarla ilgili verdiği bilgiler şöyle:

■ Yangından etkilenen 746 kişi hastanelerde tedavi gördü.

■ Yanan alan olarak 13 bin 600 hektar ile Marmaris ilk sırada. 12 bin 1 hektar ile Köyceğiz ikinci ve 11 bin 369 hektar ile Menteşe üçüncü sırada yer aldı.

■ Bodrum’da 9 bin 85, Milas’ta 8 bin 480, Kavaklıdere’de 7 bin 568, Yatağan’da 2 bin 14, Seydikemer’de 2 bin 11, Dalaman da 99, Fethiye’de 16 ve Datça’da 9 hektar alan yandı. Toplamda il genelinde 66 bin 252 hektar alanın yandığı saptandı.

■ 752 kişiye toplam 5 milyon 134 bin 85 TL nakdi yardım yapıldı.

■ Bin 35 evcil hayvanın tedavisi gerçekleştirildi.