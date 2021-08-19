30 milyonluk rapor var ama önlem yok!

Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin ardından gözler Tarım ve Orman Bakanlığı’na çevrildi. Bakanlığın 2019 ve 2020 yıllarında Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı’nın da dahil olduğu 23 adet plan hazırladığı ve planlar için su-mühendislik ve müşavirlik firmaları ile danışmanlara, 30 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Riskler bu raporlarla yıllar önce ortaya konulmasına rağmen, önlem alınmakta yetersiz kalındı.

DENIZ AYHAN

O İLÇE DE VAR

Batı Karadeniz Havzası için hazırlanan Temmuz 2019 tarihli raporda, Kastamonu ve ilçeleri için de uyarılar yer aldı. Raporda Bozkurt ilçesine yönelik sayfalarca veriye yer verildi. Islah çalışmaları ve alınması gerekli önlemler vurgulandı.

Bozkurt ilçesi için risk oranı 45.61 olarak saptandı, bu bölgedeki sellerden 6 bin 462 kişinin etkileneceği öngörüldü. Planda Bolu ili Yeniçağa ilçesi, Çankırı Çardaklı Beldesi, Zonguldak Kilimli ilçesi de yüksek riskli bölgeler arasında yer aldı. Doğu Karadeniz Havzası Taşkından Etkilenme Raporu’na göre de Giresun Tirebolu, Rize İkizdere, Trabzon Çaykara ve Araklı gibi ilçelerin taşkından etkilenmede büyük risk taşıdığı vurgulandı.