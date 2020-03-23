300 Türk Sırbistan’da mahsur kaldı!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Türkiye, kara sınırlarını kapattı. Uçuş seferleri de neredeyse durma noktasına geldi.

Pek çok vatandaş geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları’nın ek seferleri ile yurda dönüş yaptı. Bu vatandaşlar Türkiye genelinde çeşitli öğrenci yurtlarında karantina altına alındı.

Ancak yurt dışındaki bütün vatandaşlar Türkiye’ye dönecek kadar şanslı değildi.

Sırbistan’da hava ve kara sınırları kapatıldığı için 300 Türk ülkede mahsur kaldı.

Air Serbia 20 Mart, THY ise 23 Mart’ta ek seferler koydu ancak bu seferler iptal edildi.

OTEL BULAMIYORLAR

Ev sahipleri tarafından evden çıkarıldıklarını iddia eden Türkler kalacak otel bulamadıklarını söyleyerek Türkiye Büyükelçiliği’ne başvurdu.

Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeler yapan vatandaşlar kendilerine önceliğin öğrenciler olduğu yönünde cevap verildiğini öne sürdü.

“LÜTFEN BİZİ ÇIKARIN”

Sırbistan’da mahsur kalan vatandaşlar yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

* Sırbistan hava ve kara sınırları corona virüsü tedbirleri nedeniyle kapatıldı.

* 20.03.2020 saat 13:10 Air Serbia ve 23.03.2020 saat 20:25 THY bilet almamıza rağmen uçuşlar iptal oldu.

* Birçok arkadaş bu durumda ortada kaldı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi, 17.00’den sonra sokağa çıkma yasağı var.

* Yeme içme yerlerinin tamamı kapalı. Çok sınırlı sayıda yer açık. Market ve eczaneler…

* Kaldığımız evler komşuların rahatsızlığı nedeniyle ev sahibi tarafından evlerden çakmamız isteniyor.

* Otellerin tamamı kapalı. Sırbistan Türkiye Büyükelçiliği ve konsolosluk ile sürekli görüşme halindeyiz.

* Ayrıca T.C. Dışişleri Bakanlığı’yla görüşme gerçekleştirdik fakat önceliğin öğrencilerde olduğu ve beklememiz gerektiği söylendi.

* Şimdilik beklemekten başka şansımız yok.

* Bizim için burada kalmak hem çok riskli hem de durum her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

* Bugüne kadar konsolosluğa 300’e yakın başvuruda bulunulmuş.

* Herkes bir an önce ülkeye sağlıklı bir şekilde dönmeyi bekliyor. Lütfen bizi buradan çıkarın.