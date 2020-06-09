31 Mayıs, Chicago'da 60 yıldır en çok insanın öldürüldüğü gün oldu

WASHINGTON (AA) – ABD'nin Chicago kentinde 31 Mayıs'ta 24 saat içinde 18 kişi öldürülürken, bu tarihin 60 yıldır en fazla cinayetin işlendiği gün olduğu belirtildi.

Chicago Üniversitesi Suç Laboratuvarının açıkladığı rapora göre, kentte 31 Mayıs tarihinde 18 kişi öldürüldü.

30-31 Mayıs ve 1 Haziran'ı kapsayan 3 günde ise 85 kişinin vurulduğu ve 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Raporda, öldürülenlerin çoğunun siyahi olduğu ve kentte bir günde bu kadar kişinin öldürüldüğü en son günün 1960'larda yaşandığı ifade edildi.

Ayrıca, siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerin yağma olaylarına yol açtığı ve bu nedenle de kent polisinin normal devriye görevlerini aksattığı kaydedildi.

Chicago, ülkede cinayet oranlarının en yüksek seyrettiği şehir olarak dikkati çekiyor. Kentte 1990'larda yılda en az 900 cinayet işlendi, 2018'de 561, 2019'da 492 kişi cinayete kurban gitti.