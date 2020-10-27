MUĞLA (AA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde, planlanan yarışlar rüzgarın azlığı nedeniyle öğleden sonra gerçekleştirildi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Estonya, Kazakistan, ABD, Bulgaristan, Letonya, Hollanda ve Romanya'dan 102 yelkenli yat ile 820 sporcu katılıyor.

İkinci gün yarışlarında Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak körfeze ve açık denize çıkan yatlar, yarışmak için uzun süre rüzgarı bekledi.

Koy dışında yarışan IRC Division sınıfı yatlar, rüzgar azlığından dolayı 3 saat bekledikten sonra start aldı.

Koy içinde de yaklaşık 4 saat uygun rüzgar bekleyen IRCCHR Division sınıfı yatlar dün gerçekleştiremedikleri 2. ve 3. yarışları tamamladı. İki yarış yapan yelkenciler yatlarını, önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

Körfezde yarışan yatlar balonlarını açarak yarıştığı sırada görsel şölen oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve tatilciler cep telefonlarıyla çekim yaptı.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara, ödülleri Netsel Marina'da bulunan kulüp bahçesinde salgın kuralları çerçevesinde teslim edildi.

31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 30 Ekim Cuma günü yapılacak klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilen yarışlar ve sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

2. Yarış (Netsel Marina)

IRCCHR1 Division: Kia Ora-Vinogradov Sergei (Rusya)

IRCCHR2 Division: Pandeia-Ovsiannikov Oleg (Rusya)

IRCCHR3 Division: Free Me-Nikolay Martynkou (Belarus)

IRCCHR4 Division: Çakıl-Evgeny Lapshov (Rusya)

3. Yarış (Marmaris Belediyesi)

IRC1 Division: Courrier Du Coeur-Andrey Arbuzov (Rusya)

IRC2 Division: Kasatka-Zhbankov Timofey (Rusya)

IRC3 Division: Imagine-Zafer Öznur (Türkiye)

IRC4 Division: Lettland-Igor Bukovskis (Letonya)

IRC5 Division: M2-Yury Troshin (Rusya)

IRCCHR1 Division: Kia Ora-Vinogradov Sergei (Rusya)

IRCCHR2 Division: Loreley-Viktor Zakharov (Rusya)

IRCCHR3 Division: Night&Day-Sebestian Leshchenko (Ukrayna)

IRCCHR4 Division: Selina-Dmitriy Narozhenko (Ukrayna)