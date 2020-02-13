31 yıl boyunca seks kölesi olarak bir dairede tutulan kadın kaçmayı başardı

Venezuela’nın Maracay kentinde Matias Salazar adlı erkeğin, 49 yaşındaki bir kadını 31 yıl boyunca bir evde tutsak ettiği ortaya çıktı.

Salazar’ın Morella isimli kadını kız arkadaşı ve kızı ile yaşadığı eviyle aynı sokakta bulunan bir apartman dairesinde tuttuğu öğrenildi. Kadının onlarca yıl karanlık bir odada yaşadığı, evin penceresinden bile dışarı bakamadığı ortaya çıktı. Morella tüm günü radyo dinleyip televizyon izleyerek geçiriyordu.

İHA’nın haberine göre; Morella, kendisini hapseden erkeğin evde unuttuğu anahtarları kullanarak kaçmayı başardı.

Morella’nın 24 Ocak Cuma günü evden kaçıp devlet tarafından desteklenen bir kadın derneğine sığındığı ve daha sonra soruşturma için savcılarla birlikte hapsedildiği eve geldiği öğrenildi.

31 YIL ÖNCE KANDIRIP EVE KAPATTI

Apartmanda yaşayan ve savcılarla birlikte eve giren bir kişi yaptığı açıklamada, dairede üç farklı kıyafet, eski ayakkabılar, eski bir televizyon ile yerde iki yatak bulunduğunu söyledi.

Durumu polise ihbar etmedikleri için halkın kendilerine tepki verdiğini ifade eden komşu, “Olanları gerçekten bilmiyorduk” dedi. Apartmanda yaşayan başka bir kişi de benzer bir açıklama yaparak, yaşanan hiçbir şeyin farkında olmadıklarını, Salazar’ın kendilerine her zaman nazik davrandığını ifade etti.

Olayı soruşturan savcılar tarafından yapılan açıklamada ise failin 31 yıl önce kadını kandırıp vaatlerde bulunarak evinden ayrılmasını sağladığı belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

56 yaşındaki Matias Salazar, kadını hapsetmek, psikolojik ve cinsel şiddet uygulamak, seks kölesi olarak kullanmakla suçlanıyor. Salazar hakkındaki suçlamaları reddederken avukatı Jose Bricen, müvekkilinin medyanın masum bir kurbanı olduğunu iddia etti. Salazar, suçlamaların ardından polis tarafından gözaltına alındı.

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