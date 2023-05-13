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12 Mayıs 2023
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32 yıl sonra Meclis’e yaklaştı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye‘nin kaderini belirleyecek kritik seçim yarın… CHP’den Erzincan birinci sıra adayı olan TDP lideri Mustafa Sarıgül, 2018’de AKP’nin iki milletvekili çıkardığı ilde bir vekilliği almak için çalışıyor. Sarıgül daha önce Şişli Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştu. Memleketi Erzincan’a karargah kuran Sarıgül, 9 Nisan’da adaylığının açıklanmasından sonra şehri karış gezdi. Her ilçeye belde ve köylere ziyaretler yapan Sarıgül, nasıl çalıştığını şöyle anlattı:

“Erzincan’a adım attığımız andan itibaren Erzincan’a renk, heyecan, coşku geldi. Siyasi parti ayrımı gözetmem. Bayrağımıza, toprağımıza bağlıysa başımın üstünde yeri var. Erzincan’da bize oy veren yurttaşım pişman olmaz. Yapacağımız çalışmalarla siyasi parti farkı gözetmeden yurttaşlarımızla sevgi üzerine dünyalar kurduk. Kötüleyen, karalayan kampanya yapmayız.”

Alaturka Online
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