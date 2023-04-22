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22 Nisan 2023
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328 milletvekili son kez Genel Kurul’a katılacak

Alaturka Online
Alaturka Online

TBMM Genel Kurulu, pazar günü Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında 23 Nisan özel gündemi ile toplanacak. Partilerin 14 Mayıs milletvekili genel seçimleri için aday göstermediği 328 vekil, son kez Genel Kurul’da yer alacak.

O isimler arasında yer alan AK Parti’deki 3 dönem kuralına takılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop Genel Kurulu son kez yönetecek.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili sıfatıyla Genel Kurul’a son kez katılarak konuşma yapacak. (DHA)

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