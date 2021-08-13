‘329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor’

Türkiye son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşıyor. Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’ta bulunan CHP’li Engin Altay, “AFAD’a 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi bana verildi. Sahillerden cesetler toplanıyor bunu Türkiye’nin bilmesi lazım.” dedi.

Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27’e yükselirken yerel yöneticiler ulaşılamayan insan sayısının yüksek olması nedeniyle ölü sayısının artacağından endişe duyuyorlar.

Bölgedeki durumu, felaketin merkezi konumundaki Kastamonu Bozkurt’ta bulunan CHP milletvekili Engin Altay şu sözlerle özetledi:

“Tablo vahim. Hükümetin kayıplarla ilgili net bilgi vermemesini, ölenlerle ilgili net bilgi vermemesini çok da doğru bulmuyorum. Panik havası olmasın şüphesiz ama burada onlarca yakınını arayan insana ben rastladım. AFAD’a 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi bana verildi ve bu kayıpların hepsi sel anında kayıp. Sahillerden cesetler toplanıyor bunu Türkiye’nin bilmesi lazım. İnebolu’da bir fabrikanın soğuk hava deposunda cesetler tanı konulana kadar oraya toplanıyor. Şu anda Sinop Ayancık’ta da ben çok net biliyorum 7 ölü var. Burada ölü sayısının çok olacağını maalesef öngörüyoruz.” dedi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kastamonu, Bartın ve Sinop’u afet bölgesi ilan edeceklerini açıkladı. Erdoğan, “Diğer afet bölgelerinde de ifade ettiğim gibi genel hayata etkili afet bölgesi olarak burayı da ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın, Sinop” dedi.

Selden Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop ili Ayancık ilçeleri etkilendi.

Sellerin başlangıcından bu yana 1,500’den fazla kişi afet bölgesinden tahliye edilirken, Kastamonu’da 112, Sinop’ta ise 86 köye elektrik verilemiyor. Bartın’da ise elektrik verilemeyen köy kalmadı.

SİNOP BELEDİYE BAŞKANI: 20’YE YAKIN KİŞİYE ULAŞILAMADI

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık ilçesi başta olmak üzere şehirde sel felaketinden dolayı 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20’ye yakın kişiye ulaşılamadığını belirtti.

Ayhan Reuters’a yaptığı açıklamada, “Ayancıkta altyapı tamamen çökmüş durumda, kanalizasyon tahrip olmuş durumda. Elektrik ve su yok” dedi ve ekledi:

“Ulaşamadığımız birçok insan var, şehir merkezi yakınlarındaki köylerde çok sıkıntı var. Yaşıyor olup olmadıklarını ulaşamadığımız için tespit edemiyoruz. Sonuçta telefonları da sele kapılmış olabilir ancak ayrımını yapamıyoruz. 20’ye yakın vatandaşa ulaşamıyoruz hayatta olup olmadıklarına ilişkin endişelerimiz var.”

“1.5 aydan önce Ayancık’ta musluktan su akması öngörülmüyor” diyen Ayhan, “Üç gün sonra yardımlar çekildiğinde sorun yaşamak istemiyoruz. Şunun net bilinmesi gerekiyor En az 1.5-2 ay yardımları sürdürmemiz lazım” dedi.

CHP’Lİ VEKİL: ENDİŞELİYİZ

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, sel felaketinin boyutunun görünenin çok üzerinde olduğunu belirterek, ulaşılamayan insanlar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi ve şöyle devam etti:

“Şu an yanımdaki aileden dört kişi kayıp. İsim isim 17 kişi kayıp. Bunlardan bahsedilmiyor. Bugün Cumhurbaşkanı geldiği için bu konuları sessiz tutuyorlar… İnşallah bu kayıplar can kaybına dönüşmez, belki vatandaş yüksek bölgelere kaçmıştır ancak üçüncü güne giriyoruz. Bulunma ihtimalleri çok zayıf. İki oğlu, kızı ve eşini kaybeden aile diyor ki yanımızdaki ev çöktü 14 kişi vardı evde. Ölü sayısının artmasından ciddi endişe ediyoruz.”

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