33. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de 33. Ahilik Haftası kutlamaları resmi açılış töreni ile başladı.

Ticaret Bakanlığının bünyesinde, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, TOBB, TESK ve TESKOM'un destekleriyle bu yıl 33'üncüsü düzenlenen tören öncesi, esnaf temsilcileri ve protokol üyeleri, Ahi Evran Veli'nin, Ahi Evran Camisi içindeki türbesini ziyaret ederek dua okudu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl kortej yürüyüşü yapılmadı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu Erenler Sergisi'ni incelendikten sonra resmi açılış törenine geçildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir'de yeşeren ve tarihi süreç içinde tüm Anadolu'ya yayılan önemli kültür değerlerinden birisinin Ahilik olduğunu söyledi.

Ahilerin iş ve sosyal hayattaki davranışlarının hep güzel ahlak üzerine kurulduğunu belirten Akın, Ahiliğin temel felsefesinde teşkilat üyelerinin ahlaklı, yardımsever, doğru, güvenilir, işinin erbabı ve cömert olmasının beklendiğini ifade etti.

Akın, Ahilik geleneğinin tam manasıyla uygulandığı dönemlerde, ticaret erbabının hakka ve hukuka hiç olmadığı kadar hassasiyet gösterdiğini, kaliteli ve hesaplı üretimin öncüsü olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Günümüzde de esnaf ve zanaatkarlarımız daima devletinin ve milletinin yanında yer almış, toplumsal paylaşımın ve barışın temsilcileri olmuşlardır. Ahiliği oluşturan ruhu ne kadar güçlü kılabilir, genç nesillere ne derece güçlü aktarabilirsek, geleceğimize de o derece güvenle bakabileceğimizi düşünüyorum. Koronavirüs salgını sebebiyle Ahilik Haftası kutlama programında bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Bu yıl toplum sağlığını korumak amacıyla kalabalığın yoğun olduğu etkinliklere yer verilmeyecektir. Devletimizin aldığı önlemler dahilinde Ahilik Haftası'nı kısaltılmış bir programla ilimize yakışır şekilde kutlamanın gayreti içerisinde olacağız."

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan da Ahiliğin merkezinde insana verilen değerin olduğunu vurguladı.

Ahiliğin sermayesinin alın teri, adalet ve hakkaniyet olduğuna işaret eden Erkan, şöyle devam etti:

"Ahilik, zanaat ve ilmin ahlakla yoğrulduğu, zanaat ve ticaret gibi dünyevi işlerin, Hakk'ın rızasına ve Kur'an ahlakına uygun biçimde yürütüldüğü dünyada benzeri olmayan bir iktisadi ve sosyal modeldir. Ahi'nin sermayesi alın teri ve ahlakıdır. Ahilik, kardeşliktir. Ahilik meslek sahibi olmayı şart koşar. Meslek, imanın ilimle beslenmesi ve çalışmayla şekillenmesidir. Çalışmak ibadettir. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Bakanlığımız Ahiliğin ülkemizde ve dünyada tanınması için her türlü gayretin, çalışmanın yanındadır. Biz de bunun için aralıksız bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki ciltten oluşan Ahilik Ansiklopedisi'ni hem Türkçe hem İngilizce yayınladık."

Üniversitelerde Ahilik panellerinin devam ettiğini anlatan Erkan, "Bu panellerde sunulan akademik bildirileri kitap haline getiriyoruz. Yayınladığımız Ahiname Dergisi'nin 10. sayısını okuyucularla buluşturduk. Ahiliği yurt dışı organizasyonlarla tanıtma çalışmalarımız devam ediyor. Kırşehir'de Ahilik Vakfı için gerekli hazırlıkları tamamladık." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de törende birer konuşma yaptı.