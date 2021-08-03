330 milyonluk yol ihalesi özel davetle Fernas’a verildi

Geçtiğimiz yıl 15.4 milyarlık Aydın-Denizli Yolu ihalesini alarak dikkatleri üzerine çeken Fernas, özel davetle ihaleler almaya devam ediyor. Son olarak, Limak, Kalyon, Mapa, Kolin ve Özaltın’la birlikte davet edildiği 330 milyonluk yol ihalesi de Fernas’a verildi.

YUSUF DEMİR

Doğu’nun çılgın projesi olarak lanse edilen Silvan Barajı’yla ilgili yeni bir ihale daha yapıldı. “Silvan Barajı Köy Yolları Projesi” adlı ihale, kamuoyuna duyurulmadan 31 Mayıs’ta gizli kapaklı gerçekleştirildi.

İhalede AKP iktidarının istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı Kamu İhale Kanunu’nun istisna maddesi uygulandı.

DSİ tarafından Ankara’da yapılan ihale özel olarak davet edilen Fernas İnşaat’a 330 milyon liraya verildi.

Kamu İhale Kanunu’nun istisna 21c maddesinin seçilme gerekçesi ihale sonuç ilanında şöyle açıklandı:

“Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması”

GEREKÇE “İVEDİ” AMA…

18 Haziran’da imzalanan sözleşmeye göre 16 Temmuz’da başlayan inşaat, 4 Ocak 2024’te tamamlanacak. “İvedi” vurgusuna rağmen ihale süresinin 900 gün yani yaklaşık iki buçuk yıl olması ve işin niteliğini değerlendiren uzmanlar gerekçenin göstermelik olduğunu değerlendirdi.

ÜST ÜSTE DEV İHALELER

Ankara merkezli Fernas İnşaat aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Fernas’a, geçtiğimiz yıl yine özel davetle 1 milyar 559 milyon Euro’luk yani bugünkü kurla 15 milyar 418 milyon liralık Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi verilmişti. AKP iktidarının neden 9 defa iptal edildiğini açıklamadığı ve araç başına 0.05 Euro/sent garanti verdiği Yap-İşlet-Devret (YİD) projesinin son ihalesini Fernas İnşaat kazanmıştı.

Geçtiğimiz yılın sonunda şirkete bir dev ihale daha verildi. 25 Aralık 2020’de toplanan Şanlıurfa Siverek İçmesuyu Tesisleri İkmali ihalesine, yine bildik müteahhitler Kolin, Limak, Kalyon, Mapa, Özaltın özel olarak davet edildi. İhale bu defa 221.9 milyon liraya Fernas’a verildi.

“DİYARBAKIR’IN ÇILGIN PROJESİ”

İktidar tarafından Diyarbakır’ın “çılgın projesi” olarak sunulan Silvan Barajı, Atatürk Barajı’ndan sonra en büyük sulama sahasına sahip projesi olacak. Sınıfında 175,5 metre yüksekliğiyle ülkemizin ve Avrupa’nın en yüksek barajı olduğu belirtilen Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) 6.4 milyar liraya mal olacağı açıklanmıştı.

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